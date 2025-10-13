Все израильские заложники на свободе

Все оставшиеся в живых заложники, удерживаемые палестинской группировкой ХАМАС с октября 2023 года, освобождены. По данным израильских СМИ, речь идет о двадцати человек, которых передали израильской стороне через посредничество Международного комитета Красного Креста.

Представитель ХАМАС подтвердил, что организация больше не удерживает ни одного живого заложника. Вторая группа освобожденных — 13 человек — была передана представителям Красного Креста и впоследствии доставлена в Израиль, сообщает девятый канал.

Среди освобожденных — Ром Бреславски, Бар Куперштейн, Нимрод Коэн, Эвьятар Давид, Элькана Бухбут, Сегев Кальфон, Авинатан Ор, Йосеф Хаим Охана, Максим Харкин, Эйтан Хорн, Матан Цангаукер, Давид Куньо и Ариэль Куньо.

Известно, что Максим Харкин родом из Донецка и является сыном гражданки России Талы Харкиной. Его имя неоднократно упоминалось в израильских и международных СМИ как одного из заложников, удерживаемых ХАМАС более двух лет.

Освобождение всех оставшихся в живых заложников стало ключевым событием в рамках переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта и Катара, продолжавшихся с начала осени.