Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Все израильские заложники на свободе

Все оставшиеся в живых заложники, удерживаемые палестинской группировкой ХАМАС с октября 2023 года, освобождены. По данным израильских СМИ, речь идет о двадцати человек, которых передали израильской стороне через посредничество Международного комитета Красного Креста.

Представитель ХАМАС подтвердил, что организация больше не удерживает ни одного живого заложника. Вторая группа освобожденных — 13 человек — была передана представителям Красного Креста и впоследствии доставлена в Израиль, сообщает девятый канал.

Среди освобожденных — Ром Бреславски, Бар Куперштейн, Нимрод Коэн, Эвьятар Давид, Элькана Бухбут, Сегев Кальфон, Авинатан Ор, Йосеф Хаим Охана, Максим Харкин, Эйтан Хорн, Матан Цангаукер, Давид Куньо и Ариэль Куньо.

Известно, что Максим Харкин родом из Донецка и является сыном гражданки России Талы Харкиной. Его имя неоднократно упоминалось в израильских и международных СМИ как одного из заложников, удерживаемых ХАМАС более двух лет.

Освобождение всех оставшихся в живых заложников стало ключевым событием в рамках переговоров между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта и Катара, продолжавшихся с начала осени.

*** 11:30 

Группа из семи освобожденных заложников прибыла на территорию Израиля, cообщает Армия обороны Израиля.

«Они (заложники) пройдут первичную медицинскую оценку и встретятся со своими семьями в пункте приема в районе, прилегающем к сектору Газа. Представители ЦАХАЛ сопровождают всех членов семей, ожидающих в больницах, и регулярно информируют их. ЦАХАЛ готов к приему дополнительных заложников, которые в дальнейшем будут переданы Красному Кресту», - отмечается в заявлении.

*** 10:25 

ХАМАС специально переодел освобождаемых заложников в военную форму, чтобы изобразить их военнопленными в пропагандистских целях, пишут израильские СМИ.

На самом деле большинство освобождаемых - гражданские лица, похищенные из своего дома, либо с фестиваля «Нова», отмечают израильские СМИ.

ХАМАС потребовал от родных освобождаемых заложников, чтобы они опубликовали видеозапись их разговора.

Заложники будут освобождаться поэтапно из трех пунктов: города Газа, Дейр-эль-Балах и Хан-Юнус.

Семь вернувшихся заложников только что встретились с военнослужащими ЦАХАЛ и ШАБАК в секторе Газа и теперь направляются на территорию Израиля, подтвердила Армия обороны Израиля.

Освобожденные заложники на пути в Израиль, где пройдут первичное медицинское обследование, сказано в заявлении.

Позже израильские СМИ сообщили, что 7 первых освобожденных из плена ХАМАС уже на территории Израиля.

*** 09:57 

Палестинское движение ХАМАС освободило первых семерых израильских заложников, передав их сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК), сообщают израильские СМИ.

Среди освобожденных — Матан Ангрест, братья Гали и Зив Берман, Алон Охель, Эйтан Мор, Омри Миран и Гай Гильбоа-Даллал, сообщает газета The Jerusalem Post.

Как уточняет телеканал «Аль-Арабийя», передача заложников осуществляется на территории города Газа.

«Международный комитет Красного Креста начал многоэтапную операцию по содействию освобождению и передаче заложников и задержанных в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС», – говорится в сообщении МККК.

Официального подтверждения со стороны израильских властей на данный момент не поступало.

Телеканал «Аль-Джазира» сообщил о прибытии автобусов Красного Креста в район Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в ожидании начала процесса передачи заложников.

Ранее телеканал CNN сообщил, что военное крыло движения ХАМАС — «Бригады Аль-Кассама» — обнародовало список из 20 заложников, чье освобождение, как ожидается, состоится утром в понедельник. По его данным, опубликованный список совпадает с перечнем, утвержденным израильской стороной.

