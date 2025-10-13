USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Россия обещает в Баку «много интересной работы»

обновлено 11:55
11:55 2394

В Баку прошла трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана, на которой обсуждалось развитие международного транспортного коридора «Север–Юг». Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что за первые шесть месяцев 2025 года через российско-азербайджанские участки границы проследовало 176 761 транспортное средство международной перевозки, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Объем грузопотока вырос на 13% и составил 680 миллионов тонн», — отметил Оверчук.

По его словам, дальнейшее развитие западного маршрута коридора требует снятия существующих барьеров и расширения узких мест на пути следования грузов.

«У нас впереди много интересной работы, направленной на формирование общего товарного рынка с безбарьерной логистикой и гармонизированными правилами. Мы создаем наилучшие конкурентные условия для товаропроизводителей и экспортеров наших стран», — подчеркнул вице-премьер России.

Трехсторонние переговоры в Баку стали очередным шагом в реализации проекта, который должен соединить транспортные системы Евразии и укрепить экономические связи между Москвой, Баку и Тегераном.

*** 11:02 

В Баку сегодня проходит встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.

Делегации возглавляют с азербайджанской стороны – вице-премьер Шахин Мустафаев, с российской — вице-премьер Алексей Оверчук, с иранской — министр транспорта и градостроительства Фарзане Садег.

В ходе выступления Мустафаев отметил, что Азербайджан привержен «принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства» в отношениях как с Ираном, так и с Россией.

Вице-премьер выразил уверенность, что «многогранные связи с обеими странами и впредь будут развиваться как на двустороннем, так и на трехстороннем уровне в духе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, обогащаться новым содержанием».

Мустафаев также отметил, что с 2028 года по транспортному коридору «Север–Юг» через территорию Азербайджана будет ежегодно перевозиться не менее пяти миллионов тонн грузов.

Он напомнил, что в декабре 2024 года между Азербайджаном и Россией было подписано соглашение о сотрудничестве в развитии транзитных перевозок по этому маршруту.

Согласно документу, гарантированный объем грузов после модернизации железнодорожной инфраструктуры составит не менее пяти миллионов тонн в год, начиная с 1 января 2028 года. После принятия соответствующего решения сторон этот показатель может быть увеличен до пятнадцати миллионов тонн.

*** 10:06 

В Баку проходит трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.

Встреча посвящена актуальным вопросам, стоящим на повестке дня трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Ираном и Россией в сферах транспорта, энергетики и таможни.

В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять новый поворот; все еще актуально
02:07 6349
Трамп в Израиле
Трамп в Израиле видео
11:30 662
Все израильские заложники на свободе
Все израильские заложники на свободе фото; видео; обновлено 12:00
12:00 2986
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году фото
11:06 931
Россия обещает в Баку «много интересной работы»
Россия обещает в Баку «много интересной работы» обновлено 11:55
11:55 2395
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров
02:40 4174
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке У Азербайджана 5 медалей; фото, обновлено 03:42
03:42 8928
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории
02:23 5783
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
12 октября 2025, 20:19 7565
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
12 октября 2025, 14:50 7044
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
12 октября 2025, 22:17 12407

ЭТО ВАЖНО

В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять новый поворот; все еще актуально
02:07 6349
Трамп в Израиле
Трамп в Израиле видео
11:30 662
Все израильские заложники на свободе
Все израильские заложники на свободе фото; видео; обновлено 12:00
12:00 2986
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году фото
11:06 931
Россия обещает в Баку «много интересной работы»
Россия обещает в Баку «много интересной работы» обновлено 11:55
11:55 2395
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров
02:40 4174
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке У Азербайджана 5 медалей; фото, обновлено 03:42
03:42 8928
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории
02:23 5783
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
12 октября 2025, 20:19 7565
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
12 октября 2025, 14:50 7044
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
12 октября 2025, 22:17 12407
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться