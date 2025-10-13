Россия обещает в Баку «много интересной работы»

В Баку прошла трехсторонняя встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана, на которой обсуждалось развитие международного транспортного коридора «Север–Юг». Вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что за первые шесть месяцев 2025 года через российско-азербайджанские участки границы проследовало 176 761 транспортное средство международной перевозки, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Трехсторонние переговоры в Баку стали очередным шагом в реализации проекта, который должен соединить транспортные системы Евразии и укрепить экономические связи между Москвой, Баку и Тегераном.

«У нас впереди много интересной работы, направленной на формирование общего товарного рынка с безбарьерной логистикой и гармонизированными правилами. Мы создаем наилучшие конкурентные условия для товаропроизводителей и экспортеров наших стран», — подчеркнул вице-премьер России.

По его словам, дальнейшее развитие западного маршрута коридора требует снятия существующих барьеров и расширения узких мест на пути следования грузов.

«Объем грузопотока вырос на 13% и составил 680 миллионов тонн», — отметил Оверчук.

В Баку сегодня проходит встреча представителей правительств Азербайджана, России и Ирана.

Делегации возглавляют с азербайджанской стороны – вице-премьер Шахин Мустафаев, с российской — вице-премьер Алексей Оверчук, с иранской — министр транспорта и градостроительства Фарзане Садег.

В ходе выступления Мустафаев отметил, что Азербайджан привержен «принципам добрососедства, взаимопонимания и равноправного партнерства» в отношениях как с Ираном, так и с Россией.

Вице-премьер выразил уверенность, что «многогранные связи с обеими странами и впредь будут развиваться как на двустороннем, так и на трехстороннем уровне в духе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, обогащаться новым содержанием».

Мустафаев также отметил, что с 2028 года по транспортному коридору «Север–Юг» через территорию Азербайджана будет ежегодно перевозиться не менее пяти миллионов тонн грузов.

Он напомнил, что в декабре 2024 года между Азербайджаном и Россией было подписано соглашение о сотрудничестве в развитии транзитных перевозок по этому маршруту.

Согласно документу, гарантированный объем грузов после модернизации железнодорожной инфраструктуры составит не менее пяти миллионов тонн в год, начиная с 1 января 2028 года. После принятия соответствующего решения сторон этот показатель может быть увеличен до пятнадцати миллионов тонн.