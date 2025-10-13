Трамп могуч. Разгоняет стаи туч

Мирная сделка по сектору Газа могла оказаться под угрозой, если бы США не нанесли удары по Ирану в июне. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на борту своего самолета.

По его словам, соглашение могло оказаться под угрозой, если бы Иран обладал ядерным оружием. «И если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень темная туча и люди бы не танцевали на улицах», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что до ударов Иран мог получить ядерное оружие в течение двух месяцев. По его словам, атаки по иранским объектам открыли путь к соглашению – после них ХАМАС, который пользуется поддержкой Тегерана, выразил готовность к компромиссу с Израилем.

Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа «может стать самым крупным проектом, в котором он когда-либо участвовал». Президент добавил, что получил «много устных гарантий» от участников переговорного процесса и выразил уверенность, что достигнутые договоренности будут выполнены.

Перемирие в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Соглашение было достигнуто при посредничестве США, Египта, Катара и Турции. Его основой стал представленный Вашингтоном план из 20 пунктов. В соответствии с условиями в течение 72 часов после отвода войск ХАМАС должен освободить заложников, а Израиль – палестинских заключенных. Первый этап реализации начался 13 октября в 08:00 по местному времени (09:00 по Баку).