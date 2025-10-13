Россию ждут новые санкции

Министры финансов Группы семи (G7) намерены обсудить ужесточение санкций против России, а также оказание помощи Украине 15 октября на полях осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая проходит на этой неделе в Вашингтоне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По их данным, британский министр финансов Рейчел Ривс хочет, чтобы G7 и Евросоюз совместными усилиями сокращали доходы России от продажи энергоресурсов, а также ограничивали ее доступ к зарубежным активам.

Ожидается, что министры обсудят 15 октября планы Еврокомиссии (ЕК) выделить Украине «репарационный кредит» в размере €140 млрд за счет российских средств.

10 сентября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ее ведомство не будет проводить конфискацию замороженных на Западе активов РФ, а всего лишь использует их для выдачи кредитов Киеву. Большая часть замороженных в Европе активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии.

Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.