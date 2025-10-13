Израиль предъявил ультиматум Европе

Европейскому союзу для полноценного участия в реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа необходимо отказаться от обсуждения санкций против Израиля и отменить уже действующие ограничения. Об этом заявил Politico новоназначенный израильский посол в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн.

«Если вы хотите стать частью этого [процесса], вам [ЕС] действительно необходимо расчистить пространство от того, что довлеет над нашими отношениями», – сказал дипломат.

Он отметил, что Израиль в целом позитивно воспринимает намерение стран Евросоюза занять место в «Совете мира», который по плану Трампа должен взять на себя внешнее управление сектором Газа на переходный период. При этом, по словам посла, ЕС потребуется согласовать этот вопрос с МИД. В то же время со стороны еврейского государства «может возникнуть некоторое сопротивление», если вопрос санкций сохранится в повестке.

По словам Нир-Фельдкляйна, Тель-Авив обеспокоен двумя ключевыми моментами: приостановкой финансирования Евросоюзом программы двустороннего партнерства на сумму €14 млн, которая действует до сентября 2025 года, и возможной заморозкой торговой части соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем.

Посол указал, что ЕС должен возобновить финансирование и исключить из повестки вопрос пересмотра соглашения об ассоциации. Кроме того, Еврокомиссия ранее заявляла о планах ввести санкции против ряда израильских чиновников и политиков — Нир-Фельдкляйн отметил, что эта тема также должна быть выведена из дальнейших обсуждений внутри ЕС.