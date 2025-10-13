Трамп получит орден Нила

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил вручить своему американскому коллеге Дональду Трампу орден Нила – высшую государственную награду в арабской республике, сообщила канцелярия египетского лидера.

«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси решил наградить президента США орденом Нила в знак признания его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов, последний из которых – его ключевая роль в прекращении войны в Газе», - сообщается в заявлении канцелярии.

Тем временем в канцелярии президента Израиля Ицхака Герцога сообщили о решении вручить Дональду Трампу почетную президентскую медаль «в знак признания его усилий по возвращению заложников домой».

Отмечается, что награда отражает «твердую и непоколебимую поддержку президентом Трампом Государства Израиль, его уникальный вклад в безопасность Израиля и благополучие его граждан, а также его стремление привести весь регион к эпохе мира и сотрудничества».

Медаль будет вручена президентом Израиля в ближайшие месяцы. Время и место церемонии будут определены позднее.

Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.