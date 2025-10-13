USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Трамп получит орден Нила

10:38 820

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил вручить своему американскому коллеге Дональду Трампу орден Нила – высшую государственную награду в арабской республике, сообщила канцелярия египетского лидера.

«Президент Абдель Фаттах ас-Сиси решил наградить президента США орденом Нила в знак признания его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов, последний из которых – его ключевая роль в прекращении войны в Газе», - сообщается в заявлении канцелярии.

Тем временем в канцелярии президента Израиля Ицхака Герцога сообщили о решении вручить Дональду Трампу почетную президентскую медаль «в знак признания его усилий по возвращению заложников домой».

Отмечается, что награда отражает «твердую и непоколебимую поддержку президентом Трампом Государства Израиль, его уникальный вклад в безопасность Израиля и благополучие его граждан, а также его стремление привести весь регион к эпохе мира и сотрудничества».

Медаль будет вручена президентом Израиля в ближайшие месяцы. Время и место церемонии будут определены позднее.

Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.

В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять новый поворот; все еще актуально
02:07 6349
Трамп в Израиле
Трамп в Израиле видео
11:30 671
Все израильские заложники на свободе
Все израильские заложники на свободе фото; видео; обновлено 12:00
12:00 2998
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году фото
11:06 935
Россия обещает в Баку «много интересной работы»
Россия обещает в Баку «много интересной работы» обновлено 11:55
11:55 2409
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров
02:40 4176
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке У Азербайджана 5 медалей; фото, обновлено 03:42
03:42 8930
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории
02:23 5787
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
12 октября 2025, 20:19 7566
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
12 октября 2025, 14:50 7046
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
12 октября 2025, 22:17 12412

ЭТО ВАЖНО

В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять новый поворот; все еще актуально
02:07 6349
Трамп в Израиле
Трамп в Израиле видео
11:30 671
Все израильские заложники на свободе
Все израильские заложники на свободе фото; видео; обновлено 12:00
12:00 2998
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году фото
11:06 935
Россия обещает в Баку «много интересной работы»
Россия обещает в Баку «много интересной работы» обновлено 11:55
11:55 2409
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров
02:40 4176
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке У Азербайджана 5 медалей; фото, обновлено 03:42
03:42 8930
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории
02:23 5787
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
12 октября 2025, 20:19 7566
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
12 октября 2025, 14:50 7046
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
12 октября 2025, 22:17 12412
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться