Новые подробности встречи Алиева и Путина
Китай запускает новейшие дроны-невидимки

фото
10:39 1087

Китайские вооруженные силы начали эксплуатацию новейших стелс-дронов GJ-11 Sharp Sword. Об этом свидетельствуют спутниковые кадры с аэродрома Шигаце.

Активность соответствует этапу оперативных испытаний и может означать, что платформа приближается к боевой готовности, пишет «Милитарный».

Серия снимков онлайн-архива Planet Labs показала по меньшей мере три GJ-11 на авиабазе Шигаце (Shigatse-Pei) в Тибетском автономном районе в период с 6 августа по 5 сентября. Два беспилотника имеют серую окраску, еще один - красно-коричневое защитное покрытие, характерное для испытательных образцов. На тех же кадрах виднелись и другие военные самолеты с подобным покрытием.

Проект GJ-11 разрабатывался более десяти лет. Платформе приписывают предназначение для ударных и разведывательных миссий, а также потенциальные возможности для применения в воздушных боях. Конструкция «летающего крыла» делает дрон заметным примером инвестиций Китая в беспилотные стелс-платформы, в отличие от публичной позиции США в отношении подобных конструкций.

Аэродром Шигаце расположен на юго-западном фланге Китая вблизи индийской границы - региона, где периодически происходят пограничные инциденты. Развертывание GJ-11 здесь дает возможность отработать тактику применения с баз в высокогорье, а также интеграцию дронов в совместные операции с пилотируемыми самолетами.

Аналитики отмечают, что одновременное присутствие нескольких Sharp Sword позволяет тестировать координацию между беспилотниками, их взаимодействие с самолетами-спутниками (в частности J-20) и возможный уровень автономности платформы.

Помимо наземной базовой версии, в китайских источниках и неофициальных сообщениях фигурируют морские варианты или производные для авианосцев - вариации GJ-11H/GJ-11J/GJ-21.

