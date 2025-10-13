В Баку подросток зарезал мужчину

11 октября в поселке Амирджан был убит 43-летний Айхан Мустафаев. Как сообщили в haqqin.az прокуратуре Сураханского района, в ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что несовершеннолетний (2009 г.р.) нанес мужчине ножевые ранения, от которых тот скончался.

По данному факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Подозреваемый В.Ш. (инициалы условные) задержан. Предварительное следствие продолжается.