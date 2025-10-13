USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

В Баку подросток зарезал мужчину

Инара Рафикгызы
10:42 1593

11 октября в поселке Амирджан был убит 43-летний Айхан Мустафаев. Как сообщили в haqqin.az прокуратуре Сураханского района, в ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что несовершеннолетний (2009 г.р.) нанес мужчине ножевые ранения, от которых тот скончался.

По данному факту в прокуратуре Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Подозреваемый В.Ш. (инициалы условные) задержан. Предварительное следствие продолжается.

В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять новый поворот; все еще актуально
02:07 6351
Трамп в Израиле
Трамп в Израиле видео
11:30 676
Все израильские заложники на свободе
Все израильские заложники на свободе фото; видео; обновлено 12:00
12:00 3007
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году фото
11:06 937
Россия обещает в Баку «много интересной работы»
Россия обещает в Баку «много интересной работы» обновлено 11:55
11:55 2414
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров
02:40 4177
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке У Азербайджана 5 медалей; фото, обновлено 03:42
03:42 8930
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории
02:23 5789
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
12 октября 2025, 20:19 7567
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
12 октября 2025, 14:50 7046
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
12 октября 2025, 22:17 12417

ЭТО ВАЖНО

В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять новый поворот; все еще актуально
02:07 6351
Трамп в Израиле
Трамп в Израиле видео
11:30 676
Все израильские заложники на свободе
Все израильские заложники на свободе фото; видео; обновлено 12:00
12:00 3007
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году фото
11:06 937
Россия обещает в Баку «много интересной работы»
Россия обещает в Баку «много интересной работы» обновлено 11:55
11:55 2414
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров
02:40 4177
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке У Азербайджана 5 медалей; фото, обновлено 03:42
03:42 8930
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории
02:23 5789
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
12 октября 2025, 20:19 7567
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
12 октября 2025, 14:50 7046
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
12 октября 2025, 22:17 12417
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться