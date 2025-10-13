Израильтяне заговорили о палестинском государстве

Новый посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн не исключил, что в будущем Израиль может согласиться на создание палестинского государства при условии полного признания еврейского государства со стороны палестинцев.

«Им необходимо признать Израиль как еврейское государство… Мы должны увидеть гораздо более искреннее отношение палестинского руководства к будущему решению, и тогда кто знает? Может быть, тогда этот вопрос снова будет рассмотрен», – заявил посол в интервью европейскому изданию Politico.

Он отметил, что при сохранении влияния движения ХАМАС в секторе Газа, а также на фоне отказа ряда палестинских политических сил признать право Израиля на существование реализация решения о создании двух государств идет вразрез с интересами еврейского государства.

Нир-Фельдкляйн отметил, что ранее вопрос создания палестинского государства находился в повестке, однако в настоящее время он снят с обсуждения. При этом он подчеркнул, что ситуация остается динамичной, и не исключил, что при наличии подлинных усилий со стороны палестинцев такое решение в будущем может стать возможным.

Он также указал, что до нападения 7 октября 2023 года правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху допускало возможность создания палестинского государства, однако после начала боевых действий в анклаве эта позиция была пересмотрена.

В сентябре на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина заявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Позднее, 21 сентября, аналогичное решение приняли Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. В опубликованных заявлениях подчеркивается, что приверженность принципу создания двух государств для двух народов рассматривается этими странами как ключ к обеспечению мира и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян.