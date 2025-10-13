Израильтяне заговорили о палестинском государстве

USD 1.7000
Новый посол Израиля в ЕС Ави Нир-Фельдкляйн не исключил, что в будущем Израиль может согласиться на создание палестинского государства при условии полного признания еврейского государства со стороны палестинцев.

«Им необходимо признать Израиль как еврейское государство… Мы должны увидеть гораздо более искреннее отношение палестинского руководства к будущему решению, и тогда кто знает? Может быть, тогда этот вопрос снова будет рассмотрен», – заявил посол в интервью европейскому изданию Politico.

Он отметил, что при сохранении влияния движения ХАМАС в секторе Газа, а также на фоне отказа ряда палестинских политических сил признать право Израиля на существование реализация решения о создании двух государств идет вразрез с интересами еврейского государства.

Нир-Фельдкляйн отметил, что ранее вопрос создания палестинского государства находился в повестке, однако в настоящее время он снят с обсуждения. При этом он подчеркнул, что ситуация остается динамичной, и не исключил, что при наличии подлинных усилий со стороны палестинцев такое решение в будущем может стать возможным.

Он также указал, что до нападения 7 октября 2023 года правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху допускало возможность создания палестинского государства, однако после начала боевых действий в анклаве эта позиция была пересмотрена.

В сентябре на конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о признании Государства Палестина заявили Андорра, Бельгия, Люксембург, Мальта, Сан-Марино и Франция. Позднее, 21 сентября, аналогичное решение приняли Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. В опубликованных заявлениях подчеркивается, что приверженность принципу создания двух государств для двух народов рассматривается этими странами как ключ к обеспечению мира и безопасности как для палестинцев, так и для израильтян.

В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять новый поворот; все еще актуально
02:07 6352
Трамп в Израиле
Трамп в Израиле видео
11:30 681
Все израильские заложники на свободе
Все израильские заложники на свободе фото; видео; обновлено 12:00
12:00 3011
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году фото
11:06 938
Россия обещает в Баку «много интересной работы»
Россия обещает в Баку «много интересной работы» обновлено 11:55
11:55 2418
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров
02:40 4177
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке У Азербайджана 5 медалей; фото, обновлено 03:42
03:42 8930
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории
02:23 5791
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
12 октября 2025, 20:19 7567
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
12 октября 2025, 14:50 7046
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
12 октября 2025, 22:17 12417
