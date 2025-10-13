USD 1.7000
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Зеленский – самый популярный президент

11:13

Украинцы продолжают высоко оценивать деятельность Владимира Зеленского. Несмотря на некоторое снижение, его рейтинг остается самым высоким, сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинг «Украинское общество - волна 2025 года» Института социологии НАН Украины.

Зеленский получил самую высокую среднюю оценку деятельности среди всех президентов Украины - 6,2 балла по десятибалльной шкале.

В 2023 году его деятельность оценивали даже выше - в 7,8 балла, что стало рекордом за весь период наблюдений.

Для сравнения: самые высокие оценки деятельности предыдущих президентов достигали 5,6 балла у Виктора Ющенко (2005 год), 5,1 балла у Виктора Януковича (2010 год) и 4,7 балла у Петра Порошенко (2014 год).

Социологический мониторинг «Украинское общество» проводится с 1994 года. В списке отсутствует президент Украины в 1991-1994 годах Леонид Кравчук.

Оценки деятельности президентов традиционно менялись под влиянием политических и военных событий. Так, рейтинг Зеленского резко вырос после начала полномасштабной войны в 2022 году, а сейчас несколько снизился, сохраняя при этом высокий уровень поддержки.

Самые низкие оценки имели место в периоды политической турбулентности - например, в 2005 году для Леонида Кучмы (2,7 балла) или в 2016 году для Петра Порошенко (3,0 балла).

Полевой этап последнего исследования длился с 9 сентября по 8 октября 2025 года. Статистическая погрешность выборки объемом 1835 респондентов при доверительной вероятности 95% и дизайн-эффекте 1,1 не превышает 2,4%.

По данным Киевского международного института социологии, в сентябре 2025 года 59% украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому, 34% - не доверяют.

В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
02:07
Трамп в Израиле
Трамп в Израиле
11:30
Все израильские заложники на свободе
Все израильские заложники на свободе
12:00
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
11:06
Россия обещает в Баку «много интересной работы»
Россия обещает в Баку «много интересной работы»
11:55
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
02:40
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
03:42
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица
02:23
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина
12 октября 2025, 20:19
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
12 октября 2025, 14:50
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
12 октября 2025, 22:17

