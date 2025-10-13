НАТО отрабатывает ядерный сценарий

USD 1.7000
В Нидерландах 13 октября начинаются ежегодные учения НАТО Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»), в ходе которых будет отрабатываться сценарий ядерного сдерживания без применения боевого оружия. Об этом сообщает газета Die Welt.

По данным издания, в учениях примут участие около 2 тыс. военнослужащих, а также более 70 самолетов из 14 стран, включая Бельгию, Великобританию и Данию. Одним из районов проведения маневров в этом году станет воздушное пространство над Северным морем.

В НАТО не раскрывают точный сценарий и детали предстоящих учений. По оценкам военных экспертов, в рамках проводимых в октябре маневров отрабатываются процедуры безопасной транспортировки ядерного оружия из подземных хранилищ, его размещения на самолетах и установки под истребителями. При этом используются исключительно учебные боеприпасы, не оснащенные боевыми ядерными зарядами.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя предстоящее начало учений, отметил, что они призваны послужить «четким сигналом» потенциальным противникам альянса.

«Мы должны провести эти учения, чтобы наш потенциал ядерного сдерживания оставался как можно более надежным, безопасным и эффективным», — указал он.

