Трамп в Израиле

Президент США Дональд Трамп утром 13 октября прибыл с визитом в Израиль, сообщают израильские СМИ.

В аэропорту «Бен-Гурион» его встречали президент Израиля Ицхак Герцог, премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой, а также спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, зять Джаред Кушнер и дочь Иванка. Прибытие американского лидера совпало с началом процесса освобождения заложников в секторе Газа.

После церемонии встречи Трамп, нарушив протокол, пригласил в свой автомобиль Нетаньяху с супругой для поездки в Иерусалим. В понедельник в Кнессете запланирована встреча, в том числе с семьями заложников. На пленарном заседании выступят президент США, премьер-министр Израиля, спикер Кнессета и глава оппозиции.

Визит Трампа будет коротким и завершится примерно в 13:00 (14:00 по бакинскому времени), после чего он направится в Шарм-эш-Шейх для участия в церемонии подписания соглашения по сектору Газа.