В Азербайджане могут появиться шариатские банки

Согласно данным отчета агентства, Центральный банк Азербайджана (рейтинг Baa3, прогноз «положительный») объявил о внедрении с 2026 года исламских банковских продуктов.

По данным агентства, власти готовят дополнительные регуляторные меры для развития исламских финансов в стране, включая поправки в Гражданский кодекс, закон «О банках» и Налоговый кодекс. Одним из ключевых предложений является освобождение исламских финансовых транзакций от налога на добавленную стоимость (НДС).

После создания соответствующей нормативной базы традиционные банки смогут предлагать исламские банковские услуги через так называемые «исламские окна».

«Первоначальная цель - ознакомить рынок с продуктами, соответствующими нормам шариата, и подготовить почву для их более широкого внедрения. Центробанк будет контролировать процесс запуска и уточнять регулирование по мере расширения продуктовой линейки. Предлагаемые изменения являются позитивными с точки зрения кредитоспособности, поскольку они повысят прибыльность банков, улучшат показатели фондирования и ликвидности», - отмечается в отчете Moody’s.

Аналитики агентства подчеркивают, что успешный опыт Кыргызстана показал, как внедрение исламских финансов может расширить спектр банковских услуг и повысить уровень финансовой инклюзии.

«Введение «исламских окон» позволит азербайджанским банкам выйти на во многом неохваченный сегмент, а создание рамок для выпуска сукуков («сукук» — это исламский финансовый сертификат, также известный как «исламская облигация», который соответствует принципам шариата, в частности, запрету на ростовщичество – ред.) создаст возможности привлечения средств от исламских финансовых институтов развития. Это укрепит ликвидность и предоставит новые инструменты ее управления. Кроме того, предложение продуктов, соответствующих шариату, обеспечит банкам дополнительные источники дохода», - отмечают авторы отчета.

Согласно данным агентства, в настоящее время в Азербайджане нет ни одного полноценного исламского банка или действующих «исламских окон», несмотря на высокий потенциальный спрос: 97% населения страны численностью 10,4 млн человек идентифицируют себя как мусульмане.