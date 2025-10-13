USD 1.7000
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Цена золота взлетела до рекордных высот

11:50 260

Биржевая цена золота выросла, достигнув новых рекордных значений, на фоне торговой напряженности между США и Китаем, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на 84,27 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 2,11%, - до 4 084,67 доллара за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 4,57% - до 49,405 доллара за унцию.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести с 1 ноября новую пошлину в размере 100% на товары из Китая.

В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять новый поворот; все еще актуально
02:07 6357
Трамп в Израиле
Трамп в Израиле видео
11:30 694
Все израильские заложники на свободе
Все израильские заложники на свободе фото; видео; обновлено 12:00
12:00 3036
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году фото
11:06 948
Россия обещает в Баку «много интересной работы»
Россия обещает в Баку «много интересной работы» обновлено 11:55
11:55 2446
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров
02:40 4180
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке У Азербайджана 5 медалей; фото, обновлено 03:42
03:42 8933
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории
02:23 5798
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
12 октября 2025, 20:19 7571
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
12 октября 2025, 14:50 7046
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
12 октября 2025, 22:17 12422

