Трамп гордится: не дал Украине ни цента

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что, в отличие от Джо Байдена, его администрация не выделила Киеву ни цента прямой помощи, но при этом проявила «уважение» и предоставила «кое-что еще».

«Как вы знаете, мы не отправляем оружие Киеву напрямую. Мы поставляем его в НАТО, а НАТО платит — это большая разница между Байденом и Трампом, потому что Байден дал им 350 миллиардов долларов, а мы — нет», — заявил американский лидер.

По его словам, оружие поступает в распоряжение НАТО, которая затем оплачивает и поставки, и связанные с ними услуги.

«Мы им ничего не дали, но оказали уважение и кое-что еще, если честно. Мы говорили с Зеленским об оружии: оружие направляется в НАТО, а НАТО потом присылает нам чек. Они платят нам за информацию и за само оружие. Им потребуется еще больше, и мы рассматриваем возможность продать им больше», — отметил Трамп.