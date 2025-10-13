USD 1.7000
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Трамп гордится: не дал Украине ни цента

11:50 301

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что, в отличие от Джо Байдена, его администрация не выделила Киеву ни цента прямой помощи, но при этом проявила «уважение» и предоставила «кое-что еще».

«Как вы знаете, мы не отправляем оружие Киеву напрямую. Мы поставляем его в НАТО, а НАТО платит — это большая разница между Байденом и Трампом, потому что Байден дал им 350 миллиардов долларов, а мы — нет», — заявил американский лидер.

По его словам, оружие поступает в распоряжение НАТО, которая затем оплачивает и поставки, и связанные с ними услуги.

«Мы им ничего не дали, но оказали уважение и кое-что еще, если честно. Мы говорили с Зеленским об оружии: оружие направляется в НАТО, а НАТО потом присылает нам чек. Они платят нам за информацию и за само оружие. Им потребуется еще больше, и мы рассматриваем возможность продать им больше», — отметил Трамп.

В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять новый поворот; все еще актуально
02:07 6358
Трамп в Израиле
Трамп в Израиле видео
11:30 695
Все израильские заложники на свободе
Все израильские заложники на свободе фото; видео; обновлено 12:00
12:00 3039
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году фото
11:06 949
Россия обещает в Баку «много интересной работы»
Россия обещает в Баку «много интересной работы» обновлено 11:55
11:55 2450
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров
02:40 4180
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке
Хидаят Гейдаров вышел на татами в Перу и снова проиграл в первой схватке У Азербайджана 5 медалей; фото, обновлено 03:42
03:42 8933
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории
02:23 5798
Арабы отвернулись от Путина
Арабы отвернулись от Путина горячая тема
12 октября 2025, 20:19 7571
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном
Разожглась война и между Афганистаном и Пакистаном наша аналитика
12 октября 2025, 14:50 7046
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
Спецназ штурмует виллу экс-депутата, строймагната Разима Абасова
12 октября 2025, 22:17 12423

