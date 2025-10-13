USD 1.7000
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

«Честный» генерал написал письмо Путину

Генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, ранее возглавлявший управление кадров Минобороны РФ и находящийся под следствием по делу о получении крупной взятки, направил письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Он называет себя «невиновным, добросовестным, честным человеком», – говорится в материале.

По данным Следственного комитета, в 2021–2023 годах, занимая должность начальника 8-го управления Генерального штаба, генерал-лейтенант Кузнецов получил взятку от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна в виде земельного участка и здания за действия в его интересах. Первоначальная стоимость имущества оценивалась в 30,5 млн рублей.

Оба фигуранта находятся в следственном изоляторе с мая 2024 года.

