USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

27 миллионов палестинцам от Британии

12:48 917

Великобритания предоставит пакет помощи на 20 млн фунтов стерлингов (27 млн долларов) для обеспечения доступа к воде, санитарии и гигиенических услуг в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает Reuters.

В британском правительстве также отметили, что финансирование будет предоставлено через UNICEF, Всемирную продовольственную программу (WFP) и Норвежский совет по делам беженцев. Помощь направлена на палестинцев, страдающих от голода и болезней.

Кроме того, Британия проведет трехдневный саммит по вопросам восстановления Газы, в котором примут участие представители правительств, частного сектора и финансовых институтов развития, в частности, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

В этом финансовом году Британия уже предоставила 74 млн фунтов стерлингов гуманитарной поддержки Палестине, которую в сентябре официально признала государством.

Ильхам Алиев на саммите мира
Ильхам Алиев на саммите мира
14:42 586
Президент Сирии о войне с Россией
Президент Сирии о войне с Россией
13:39 1991
Россия всегда наготове
Россия всегда наготове
13:25 1790
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков» обновлено 14:37
14:37 3002
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу ВИДЕО
12:44 2549
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 7269
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории; все еще актуально
02:23 6594
Россия несет потери и вербует наемников в Африке
Россия несет потери и вербует наемников в Африке По версии Politico
12:23 2067
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять новый поворот; все еще актуально
02:07 7024
Нетаньяху обещает: никаких больше войн
Нетаньяху обещает: никаких больше войн обновлено 15:03; фото; видео
15:03 5420
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году фото
11:06 2177

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев на саммите мира
Ильхам Алиев на саммите мира
14:42 586
Президент Сирии о войне с Россией
Президент Сирии о войне с Россией
13:39 1991
Россия всегда наготове
Россия всегда наготове
13:25 1790
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков» обновлено 14:37
14:37 3002
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу ВИДЕО
12:44 2549
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 7269
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории; все еще актуально
02:23 6594
Россия несет потери и вербует наемников в Африке
Россия несет потери и вербует наемников в Африке По версии Politico
12:23 2067
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять новый поворот; все еще актуально
02:07 7024
Нетаньяху обещает: никаких больше войн
Нетаньяху обещает: никаких больше войн обновлено 15:03; фото; видео
15:03 5420
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году фото
11:06 2177
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться