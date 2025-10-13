27 миллионов палестинцам от Британии

Великобритания предоставит пакет помощи на 20 млн фунтов стерлингов (27 млн долларов) для обеспечения доступа к воде, санитарии и гигиенических услуг в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает Reuters.

В британском правительстве также отметили, что финансирование будет предоставлено через UNICEF, Всемирную продовольственную программу (WFP) и Норвежский совет по делам беженцев. Помощь направлена на палестинцев, страдающих от голода и болезней.

Кроме того, Британия проведет трехдневный саммит по вопросам восстановления Газы, в котором примут участие представители правительств, частного сектора и финансовых институтов развития, в частности, Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

В этом финансовом году Британия уже предоставила 74 млн фунтов стерлингов гуманитарной поддержки Палестине, которую в сентябре официально признала государством.