Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о возможных поставках Украине дальнобойных (до 2,5 тыс. км) крылатых ракет Tomahawk, заявил, что «обращаться с такими системами, скорее всего, будут американские специалисты».
«Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Об этом и говорится в упомянутом вами сообщении. Любой мало-мальски осведомленный эксперт это прекрасно понимает и отдает себе в этом отчет», — заявил Песков.
По его словам, участие этих ракет в работе украинских вооруженных сил может «плохо кончиться» для всех.
Тем временем представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась по поводу возможной передачи Украине ракет Tomahawk. Отвечая на вопрос, будет ли Евросоюз поддерживать и содействовать поставкам американских ракет, Каллас заявила: «Мы приветствуем все инструменты, которые делают Украину сильнее, а Россию — слабее».
*** 12:50
Поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk может привести к опасным последствиям для всего мира, в том числе для президента США Дональда Трампа, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
«Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится». Угрожает в сто первый раз, короче. Если «бизнес-миротворец» про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — написал Медведев.
Он уточнил, что «отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», при этом пуск будет проводить не Украина, а США. «Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» — написал Медведев.
Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин пойдет на прекращение огня в Украине. «Президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует, но мы посмотрим. А если он не урегулирует, для него это плохо кончится», — предупредил Трамп.
Во время телефонной беседы 11 октября Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщило ранее издание Axios со ссылкой на источники. Сам Трамп 6 октября сообщил, что «почти принял решение» по Tomahawk, но еще намерен выяснить, что Украина собирается с ними делать.
Президент Владимир Путин называл «понтажом» разговоры о ракетах Tomahawk для Украины. Во время вопроса задающий ему вопрос журналист оговорился и использовал слово «понтаж» вместо «шантаж». «Говорят даже о том, что это такая некая форма понтажа… шантажа», — сказал журналист.
«Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», — сказал Путин, отметив, что в случае передачи Tomahawk Киеву Россия усилит свои системы ПВО.
Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — 1250–2500 км.