Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о возможных поставках Украине дальнобойных (до 2,5 тыс. км) крылатых ракет Tomahawk, заявил, что «обращаться с такими системами, скорее всего, будут американские специалисты». «Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Об этом и говорится в упомянутом вами сообщении. Любой мало-мальски осведомленный эксперт это прекрасно понимает и отдает себе в этом отчет», — заявил Песков. По его словам, участие этих ракет в работе украинских вооруженных сил может «плохо кончиться» для всех. Тем временем представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась по поводу возможной передачи Украине ракет Tomahawk. Отвечая на вопрос, будет ли Евросоюз поддерживать и содействовать поставкам американских ракет, Каллас заявила: «Мы приветствуем все инструменты, которые делают Украину сильнее, а Россию — слабее».

*** 12:50 Поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk может привести к опасным последствиям для всего мира, в том числе для президента США Дональда Трампа, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. «Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится». Угрожает в сто первый раз, короче. Если «бизнес-миротворец» про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — написал Медведев. Он уточнил, что «отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», при этом пуск будет проводить не Украина, а США. «Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» — написал Медведев.