USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»

обновлено 14:37
14:37 3006

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о возможных поставках Украине дальнобойных (до 2,5 тыс. км) крылатых ракет Tomahawk, заявил, что «обращаться с такими системами, скорее всего, будут американские специалисты».

«Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Об этом и говорится в упомянутом вами сообщении. Любой мало-мальски осведомленный эксперт это прекрасно понимает и отдает себе в этом отчет», — заявил Песков.

По его словам, участие этих ракет в работе украинских вооруженных сил может «плохо кончиться» для всех.

Тем временем представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказалась по поводу возможной передачи Украине ракет Tomahawk. Отвечая на вопрос, будет ли Евросоюз поддерживать и содействовать поставкам американских ракет, Каллас заявила: «Мы приветствуем все инструменты, которые делают Украину сильнее, а Россию — слабее».

*** 12:50

Поставка Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk может привести к опасным последствиям для всего мира, в том числе для президента США Дональда Трампа, заявил замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Трамп сказал, что если президент России не урегулирует украинский конфликт, то для «него это плохо кончится». Угрожает в сто первый раз, короче. Если «бизнес-миротворец» про «Томагавки», то фраза неверна. Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех. И прежде всего — для самого Трампа», — написал Медведев.

Он уточнил, что «отличить ядерное исполнение «Томагавков» от обычного в полете невозможно», при этом пуск будет проводить не Украина, а США. «Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» — написал Медведев.

Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, российский президент Владимир Путин пойдет на прекращение огня в Украине. «Президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует, но мы посмотрим. А если он не урегулирует, для него это плохо кончится», — предупредил Трамп.

Во время телефонной беседы 11 октября Трамп и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали поставки Киеву крылатых ракет Tomahawk, сообщило ранее издание Axios со ссылкой на источники. Сам Трамп 6 октября сообщил, что «почти принял решение» по Tomahawk, но еще намерен выяснить, что Украина собирается с ними делать.

Президент Владимир Путин называл «понтажом» разговоры о ракетах Tomahawk для Украины. Во время вопроса задающий ему вопрос журналист оговорился и использовал слово «понтаж» вместо «шантаж». «Говорят даже о том, что это такая некая форма понтажа… шантажа», — сказал журналист.

«Вы не оговорились, понтажа тоже, понт здесь присутствует», — сказал Путин, отметив, что в случае передачи Tomahawk Киеву Россия усилит свои системы ПВО.

Tomahawk — многоцелевые ракеты, предназначенные для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Разработаны в 1970-х компанией General Dynamics. Скорость ракеты — 885 км/ч (0,74 Маха), дальность — 1250–2500 км.

Ильхам Алиев на саммите мира
Ильхам Алиев на саммите мира
14:42 589
Президент Сирии о войне с Россией
Президент Сирии о войне с Россией
13:39 1993
Россия всегда наготове
Россия всегда наготове
13:25 1791
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков» обновлено 14:37
14:37 3007
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу ВИДЕО
12:44 2549
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 7272
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории; все еще актуально
02:23 6594
Россия несет потери и вербует наемников в Африке
Россия несет потери и вербует наемников в Африке По версии Politico
12:23 2067
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять новый поворот; все еще актуально
02:07 7025
Нетаньяху обещает: никаких больше войн
Нетаньяху обещает: никаких больше войн обновлено 15:03; фото; видео
15:03 5424
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году фото
11:06 2177

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев на саммите мира
Ильхам Алиев на саммите мира
14:42 589
Президент Сирии о войне с Россией
Президент Сирии о войне с Россией
13:39 1993
Россия всегда наготове
Россия всегда наготове
13:25 1791
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков» обновлено 14:37
14:37 3007
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу ВИДЕО
12:44 2549
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 7272
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории; все еще актуально
02:23 6594
Россия несет потери и вербует наемников в Африке
Россия несет потери и вербует наемников в Африке По версии Politico
12:23 2067
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять новый поворот; все еще актуально
02:07 7025
Нетаньяху обещает: никаких больше войн
Нетаньяху обещает: никаких больше войн обновлено 15:03; фото; видео
15:03 5424
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году фото
11:06 2177
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться