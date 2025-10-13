Армения не против турецких инвестиций в случае нормализации отношений и открытия границы между двумя странами, заявил министр экономики Армении Геворг Папоян во время брифинга в парламенте, сообщают армянские СМИ.

Министр напомнил, что начиная с 2012 года на армянском рынке работают несколько турецких компаний, в том числе бренды одежды.

«Я приветствую эти инвестиции. Устойчивый мир между соседними странами невозможен без финансовых инвестиций. Если мы действительно хотим стабильного мира в регионе, необходимо подкреплять его экономическим развитием», - сказал Папоян.

По его словам, мир без экономических связей - лишь временная передышка. С этой точки зрения вполне естественно, что после установления мира и открытия границ в Армению могут прийти иностранные инвестиции, в том числе и из Турции. Армянские предприниматели, в свою очередь, также смогут осуществлять вложения в соседних странах, отметил министр.

«Если кто-то думает, что без экономического взаимодействия можно построить жизнеспособное государство — это глубокое заблуждение», - подчеркнул Папоян.