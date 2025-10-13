Китай пригрозил Америке ответом

«Я хотел бы подчеркнуть: в последнее время США постоянно вводят ограничения и санкции в отношении Китая, нанося серьезный ущерб интересам нашей страны. Если американская сторона будет и дальше придерживаться такого курса, Китай решительно примет соответствующие меры для защиты своих законных прав и интересов», — сказал Цзянь на брифинге.

9 октября власти КНР сообщили о введении контроля за вывозом технологий, используемых при добыче, плавке и разделении редкоземельных металлов, производстве магнитных материалов, а также при переработке вторичного сырья. Под запрет также подпадают технологии, применяемые при монтаже, наладке, обслуживании и модернизации соответствующих производственных линий.

На следующий день президент США Дональд Трамп объявил о решении повысить тарифы на китайские товары до 100% и ввести экспортные ограничения на программное обеспечение в ответ на «исключительно агрессивную позицию» Пекина. Так он отреагировал на решение китайских властей ограничить экспорт технологий, связанных с редкоземельными металлами.

Трамп назвал политику Пекина «моральным позором». По его распоряжению новые пошлины в размере 100% вступят в силу с 1 ноября. В случае реализации этих мер совокупная нагрузка тарифов США на китайские товары может достичь 130%.