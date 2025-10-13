Россия всегда наготове

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российское руководство «не собирается навязывать свои услуги» в вопросах мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Так он ответил на вопрос журналиста о том, почему Россия не представлена на саммите по Газе в Египте.

При этом министр подчеркнул «готовность Москвы оказывать содействие в вопросах урегулирования в случае, если участники саммита посчитают нужным привлечь ее к мирному процессу».

«В России готовы участвовать в любых форматах», — сказал Лавров.

Сегодня глава МИД РФ встречается с представителями СМИ арабских государств в Москве. Решение об организации пресс-конференции было принято на фоне переноса первого Российско-арабского саммита, который должен был состояться в Москве 15 октября.