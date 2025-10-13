USD 1.7000
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

«Российская субмарина» у берегов Франции

13:28 1048

Военные НАТО засекли «российскую подводную лодку» у побережья французского региона Бретань. Об этом заявило Морское командование альянса в социальной сети X.

Сообщение было опубликовано 9 октября. Как сообщило командование, подлодка всплыла на поверхность. Тип субмарины не уточнялся, но некоторые российские СМИ написали, что речь идет о «Новороссийске».

В свою очередь, военные РФ опровергли данные о том, что российская дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» экстренно всплыла у берегов Франции из-за неисправности.

Черноморский флот сообщил, что подлодка «Новороссийск» «осуществляет плановый межфлотский переход» после выполнения задач в Средиземном море, а данные о неисправности субмарины не соответствуют действительности. Там подчеркнули, что по международным правилам судоходства субмарины должны проходить Ла-Манш исключительно в надводном положении.

Ильхам Алиев на саммите мира
Ильхам Алиев на саммите мира
14:42 598
Президент Сирии о войне с Россией
Президент Сирии о войне с Россией
13:39 1999
Россия всегда наготове
Россия всегда наготове
13:25 1795
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков» обновлено 14:37
14:37 3010
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу ВИДЕО
12:44 2555
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 7276
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории; все еще актуально
02:23 6598
Россия несет потери и вербует наемников в Африке
Россия несет потери и вербует наемников в Африке По версии Politico
12:23 2072
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять
В дорогом особняке Уиткоффа повернули историю вспять новый поворот; все еще актуально
02:07 7025
Нетаньяху обещает: никаких больше войн
Нетаньяху обещает: никаких больше войн обновлено 15:03; фото; видео
15:03 5431
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году
AZAL продолжает обновление флота: второй новый Airbus A320neo прибыл в Баку в этом году фото
11:06 2180

