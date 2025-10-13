«Российская субмарина» у берегов Франции

Военные НАТО засекли «российскую подводную лодку» у побережья французского региона Бретань. Об этом заявило Морское командование альянса в социальной сети X.

Сообщение было опубликовано 9 октября. Как сообщило командование, подлодка всплыла на поверхность. Тип субмарины не уточнялся, но некоторые российские СМИ написали, что речь идет о «Новороссийске».

В свою очередь, военные РФ опровергли данные о том, что российская дизель-электрическая подводная лодка «Новороссийск» экстренно всплыла у берегов Франции из-за неисправности.

Черноморский флот сообщил, что подлодка «Новороссийск» «осуществляет плановый межфлотский переход» после выполнения задач в Средиземном море, а данные о неисправности субмарины не соответствуют действительности. Там подчеркнули, что по международным правилам судоходства субмарины должны проходить Ла-Манш исключительно в надводном положении.