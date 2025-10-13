В Ходжавенде у рабочего обнаружили склад оружия

USD 1.7000
В Ходжавендском районе задержан 26-летний Рашад Салахов, подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов с целью дальнейшего сбыта.

Как сообщили в МВД, Рашад Салахов был задержан в селе Гюней Хырман, он является сотрудником одной из строительных компаний, задействованных в восстановительных работах.

В ходе обысков в доме, где он временно разместился, правоохранители обнаружили внушительный арсенал: два автомата Калашникова, охотничье ружье марки ИЖ, пять магазинов и 150 единиц патронов.

По результатам предварительного расследования установлено, что Салахов нашел оружие и боеприпасы в ходе строительных работ в районе. После обнаружения он решил не сдавать находку правоохранителям, а спрятал в своем жилище с целью последующей продажи.

По данному факту в Ходжавендском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело.

