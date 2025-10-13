Теперь мопедистам в Азербайджане «закон писан»

На сегодняшнем заседании в Милли Меджлисе обсуждался законопроект по внесению ряда изменений в закон «О дорожном движении». Изменения эти коснутся, в частности, водителей мопедов.

Так, мопеды в Азербайджане будут поставлены на государственный учет и зарегистрированы. Кроме того, устанавливается ограничение на перевозку грузов на мотоциклах и мопедах: будет запрещено перевозить на мотоцикле или мопеде груз, который превышает габариты транспортного средства более чем на 0,5 метра по длине или ширине, или мешает управлению мотоциклом или мопедом.

Согласно еще одному изменению, уже очень скоро, а именно через 3 месяца, для управления мопедом необходимо будет иметь водительское удостоверение.

Данный законопроект был вынесен на обсуждение на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.