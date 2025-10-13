Президент Сирии о войне с Россией

Сирия будет использовать все возможные законные средства, чтобы потребовать привлечения экс-президента страны Башара Асада к ответственности. Об этом в интервью CBS News заявил сирийский президент аш-Шараа, отвечая на комментарий ведущего о проживании Асада в хороших условиях в Москве.

В этом контексте аш-Шараа также отметил, что «вступление в конфликт с Россией сейчас обойдется Сирии слишком дорого и к тому же это не отвечает интересам страны».

На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе. По его словам, эти базы могут стать «в том числе гуманитарными хабами для поставки помощи в страны Африки».