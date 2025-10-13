Команда кибербезопасности Azercell добилась большого успеха на соревновании CIDC 2025 – Critical Infrastructure Defence Challenge

В соревновании «Кибервойна в умных городах», прошедшем в рамках мероприятия, команда Cybercell, представляющая Azercell Telecom, продемонстрировала высокий профессионализм и завоевала титул вице-чемпиона. В течение двух дней специалисты департамента безопасности мобильного оператора успешно выполняли задачи, основанные на реалистичных сценариях киберугроз.

Мероприятие объединило 20 местных и 5 иностранных команд из Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана. Следует отметить, что иностранные команды впервые участвовали в этом соревновании.

Цель конкурса заключалась в повышении уровня знаний и практических навыков в области защиты от кибератак, а также эффективного управления информационными системами в кризисных ситуациях среди представителей государственных структур, критически важных инфраструктур, банковского и телекоммуникационного секторов.