Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Команда кибербезопасности Azercell добилась большого успеха на соревновании CIDC 2025 – Critical Infrastructure Defence Challenge

13:40 323

Команда Cybercell стала вице-чемпионом среди 25 команд

Завершилось кибермероприятие CIDC 2025 – Critical Infrastructure Defence Challenge, организованное Государственной службой специальной связи и информационной безопасности совместно со Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики.

В соревновании «Кибервойна в умных городах», прошедшем в рамках мероприятия, команда Cybercell, представляющая Azercell Telecom, продемонстрировала высокий профессионализм и завоевала титул вице-чемпиона. В течение двух дней специалисты департамента безопасности мобильного оператора успешно выполняли задачи, основанные на реалистичных сценариях киберугроз.

Мероприятие объединило 20 местных и 5 иностранных команд из Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана. Следует отметить, что иностранные команды впервые участвовали в этом соревновании.

Цель конкурса заключалась в повышении уровня знаний и практических навыков в области защиты от кибератак, а также эффективного управления информационными системами в кризисных ситуациях среди представителей государственных структур, критически важных инфраструктур, банковского и телекоммуникационного секторов.

В рамках CIDC 2025 параллельно проходила выставка решений в области кибербезопасности, на которой 41 местная и международная компания представила передовые технологии в сфере информационной безопасности, управления рисками и защиты сетей. Инновационные решения, продемонстрированные на выставке компанией Azercell, вызвали большой интерес участников и гостей конференции.

Azercell Telecom, наряду с предоставлением надежных решений в сфере кибербезопасности для корпоративных клиентов, придает особое значение развитию профессиональных компетенций в данной области. Компания способствует укреплению национальной экосистемы кибербезопасности и формированию высококвалифицированного кадрового потенциала в стране.

