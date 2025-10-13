Бельгийцам сложно выбрать

Бельгийские депутаты выражают сомнения в целесообразности закупки у США истребителей F-35 на фоне растущих угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов, сообщает газета Le Soir.

«Есть основания задаться вопросом, не устарели ли такого рода истребители на фоне боевых действий с применением дронов», – сказал член Палаты представителей Бельгии Франсуа де Смет, комментируя доставку первых четырех американских истребителей F-35 в Бельгию.

Скепсис в отношении закупок американских истребителей F-35 выражает и депутат Палаты представителей от партии «Реформаторское движение» Матье Мишель. По его словам, «инвестировать сегодня в военную технику, которая поступит на вооружение только в 2035 году, - значит рисковать получить вооружение, несоответствующее современным реалиям».

В свою очередь министр обороны Бельгии Тео Франкен подчеркнул, что закупка F-35 осуществляется в рамках обязательств страны по линии НАТО. При этом, отметил он, Брюссель «продолжает вкладывать деньги в закупку БПЛА и систем антидроновой защиты».

Эксперт по экономике и вопросам обороны Валли Стрейс считает, что беспилотники и средства борьбы с ними не смогут полностью заменить боевые самолеты поколения F-35 в условиях полномасштабного конфликта «против могущественного противника».

В общей сложности Министерство обороны Бельгии заказало 34 истребителя F-35. В рамках реализации Стратегической концепции обороны на 2025–2034 годы запланирована покупка еще 11 машин у американской компании Lockheed Martin.