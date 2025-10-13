USD 1.7000
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Bakcell организовал поездку в Карабах для представителей медиа

13:51

Лидер инноваций Bakcell организовал двухдневный медиатур в Карабах под названием «Применение инноваций в Карабахе». Поездка была посвящена роли инноваций и искусственного интеллекта (ИИ) в восстановлении региона, развитию государственно-частного партнерства, образовательной экосистемы и медиасферы.

Во время мероприятия генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер подчеркнул стратегическое значение инноваций для будущего Карабаха: «Карабах это символ будущего Азербайджана и его национальной гордости. В Bakcell мы рассматриваем инновации как ключевой двигатель развития и обновления этого региона. Внедрение ИИ и цифровых решений в процесс восстановления Карабаха будет определять его завтрашний день».

В рамках программы состоялась панельная дискуссия под модерацией Айсель Сулеймановой, директора по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell. В обсуждении приняли участие Эльхан Садыгзаде, директор по маркетингу Bakcell; Фариз Ахмедов, проректор по науке и инновациям Карабахского университета; Аяз Мирзаев, председатель Общественного объединения «Сеть азербайджанских журналистов»; и Эмин Мусави, заслуженный журналист, директор ASAN Radio и ASAN TV.

В ходе панельной дискуссии состоялся обмен мнениями на тему «Применение инноваций в Карабахе и роль инноваций в медиа». Участники обменялись мнениями о применении инновационных подходов в регионе, значении цифровых технологий для его социально-экономического развития и влиянии ИИ на бизнес, медиа и общество. Также обсуждался потенциал цифровой трансформации и инновационных решений для устойчивого развития Карабаха.

На второй день программа продолжилась обучающей сессией и семинаром под названием «Искусственный интеллект и инновации». Участники обсудили применение ИИ в медиасреде, цифровые тренды в креативных индустриях и новые подходы к созданию контента.

В завершение поездки участники посетили Шушу и Ханкенди, где ознакомились с главными историческими достопримечательностями и смогли воочию увидеть современный темп развития и уникальную атмосферу городов.

Медиатур Bakcell в Карабах отражает стратегическую приверженность компании инновациям и национальному развитию, став еще одним шагом на пути укрепления инновационной экосистемы Азербайджана.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

