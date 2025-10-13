Названы лауреаты Нобелевки по экономике

USD 1.7000
Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2025 год стали Джоэль Мокир, Филипп Агьон и Питер Ховитт. Решением членов Шведской королевской академии наук награды они были удостоены за «объяснение экономического роста, основанного на инновациях».

Половину премии получит Мокир за «открытие предпосылок стабильного экономического роста в результате технологического прогресса», а вторую — совместно Агьон и Хауит «за разработку теории экономического роста через творческое разрушение».

В 2024 году Нобелевской премией по экономике наградили трех ученых из США — Дэрона Асемоглу, Саймона Джонсона и Джеймса Робинсона за изучение различий в благосостоянии разных стран. Выбор лауреатов объяснили тем, что их работы помогают понять важность общественных институтов для благосостояния каждой страны и то, почему страны, где закон и такие институты слабы, не меняются к лучшему.

О Нобелевской премии по экономике

Награда, которую обычно называют Нобелевской премией по экономике, прямого отношения к Альфреду Нобелю не имеет. В отличие от всех остальных номинаций, она не была создана по завещанию шведского мецената, но учреждена Шведским государственным банком в честь своего трехсотлетия и официально называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Выплачивается премия за счет средств, переданных госбанком Швеции в распоряжение фонда Нобеля, однако выбирает лауреатов Королевская шведская академия наук. Размер Нобелевской премии по экономике идентичен размеру остальных премий (в 2025 году он составляет 11 млн шведских крон), и награду лауреат получает на торжественной церемонии в Стокгольме вместе с лауреатами по другим наукам.

