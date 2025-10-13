Российский уголь стал «жертвой» войны с Украиной

Угольная отрасль России стала одной из главных экономических жертв войны с Украиной, столкнувшись с серьезным кризисом из-за санкций, роста издержек и падения цен. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Согласно российской статистике, убытки угольной отрасли за семь месяцев текущего года достигли $2,8 млрд, что в два раза превышает показатели за весь 2024 год.

«Война – это плохо для большинства российских бизнесов, если не для всех. Но угольный сектор находится в настоящей заднице», – рассказал изданию один из российских предпринимателей.

Хотя угольная промышленность приносит России менее 1% ВВП и бюджетных доходов, она обеспечивает занятость свыше 140 тыс. человек и остается важным источником налоговых поступлений для ряда регионов.

FT также приводит заявление генерального директора компании «Русский уголь» Владимира Коротина о том, что угольная промышленность РФ переживает самый острый кризис с 1990-х годов. По его словам, на данный момент под угрозой тысячи рабочих мест и налоговые доходы десятков регионов.

По информации Минэнерго России, к сентябрю свою работу прекратили 23 угольных предприятия, что составляет примерно 13% от общего числа компаний отрасли, а еще 53 находятся в зоне риска закрытия.