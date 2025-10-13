Евросоюз создает спецтрибунал над Россией

Глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о выделении первых 10 млн евро на создание специального трибунала для рассмотрения преступлений России, а также еще 6 млн на поддержку депортированных украинских детей. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.

Каллас напомнила, что в мае во Львове состоялась встреча министров иностранных дел ЕС по запуску работы этого трибунала.

Кроме того, по ее словам, Евросоюз уже мобилизовал 800 млн евро для поддержки Украины в зимний период и планирует выделение еще 100 млн.

«Мы работаем над выделением дополнительных 100 млн евро на генераторы, укрытия и снаряжение для защиты от непогоды», - сказала она.

Глава европейской дипломатии также заявила, что сейчас экономика Российской Федерации стала значительно слабее, чем раньше.

«Мы знаем, что военная экономика России уже слабая, станет слабее. Инфляция более 20%, уменьшаются денежные резервы и рост приближается к нулю. Итак, мы можем предположить, что время было определенный период на российской стороне, но теперь оно на стороне Украины», - сказала Каллас.

По ее словам, украинское контрнаступление на линии фронта становится видимым, а запланированные на лето и осень операции наступления РФ «провалились».