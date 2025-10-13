Международный фестиваль STEAM Азербайджан – SAF 2025 в Баку

Основная цель фестиваля — популяризация STEAM-образования, развитие у учащихся навыков XXI века и раскрытие их творческих способностей, а также стимулирование разработки инновационных решений и проектов для эффективного применения STEAM-подхода.

Международный фестиваль STEAM Азербайджан (SAF 2025) пройдет в Баку Экспо Центре 17-19 ноября при поддержке Министерства науки и образования и организации проекта STEAM Azerbaijan.

В этом году в рамках фестиваля STEAM Азербайджан, который проводится уже в 5-й раз, будут организованы соревнования по 16 основным и 2 подкатегориям.

Категории включают «Инженеры будущего» (Engineers of Future), «Кинематография» (VidX:AI Motion Challenge), «Битва роботов» (VEX IQ/VEX Robotics Competition), «Мехатроника» (Mechatronics), «Гонки на лодках» (Boat Racing), «Возобновляемая энергия» (H2 Pro Grand Prix Pro), «Технологии беспилотников» (FlyTech), «Подводный мир» (Deep Dive), «Инновации и предпринимательство» (Innovation and Enterpreneurship), «Робофутбол» (RoboSoccer), «Гибкий и быстрый» (Fast and Furious), «Спутниковые технологии» (CubeSat), «Компьютеризированное проектирование» (NextGen Creators), «Компьютеризированное производство» (Imagination to reality), «Стратегическое и пространственное мышление» (Rolling Minds), «Игры роботов» (Submerged/RoboGames).

Всего для участия на фестивале зарегистрировались более 5000 человек: 4791 из них — местный гражданин, а 261 — представители 26 зарубежных стран.

Метод обучения STEAM представляет собой совместную организацию 5 основных дисциплин. Этот метод основан на идее комплексного обучения естественным наукам, технологиям, инженерному делу, искусству и математике.