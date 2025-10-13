Центробанк накрывает колпаком банковские карты россиян

В России к декабрю 2025 года планируется запуск сервиса, который позволит государству контролировать данные всех банковских карт. Об этом сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Министерство финансов и Центробанк предложили создать подобный реестр еще весной. Он поможет отслеживать лимиты на количество карт, оформленных на одного человека, что планируется ввести к концу года для борьбы с дропперством — схемой, при которой мошенники используют многочисленные банковские карты для обхода ограничений и проведения нелегальных операций.

Ранее Центробанк и Минфин выступали с инициативой создания единого цифрового идентификатора физических лиц — владельцев карт, включая иностранных граждан, которых планируют идентифицировать по индивидуальному номеру налогоплательщика (ИНН). По словам ведущего аналитика AMarkets Игоря Расторгуева, такой сервис позволит регуляторам видеть все активные карты в одном месте благодаря обмену данными между банками и ЦБ. Эксперт считает, что система может быть готова к декабрю и будет работать по аналогии с платформой Центробанка «Знай своего клиента», которая помогает выявлять компании с риском участия в нелегальных операциях. В рамках борьбы с дропперством такой контроль позволит существенно снизить количество злоупотреблений.

Глава комитета Госдумы Аксаков уточнил, что ограничение предполагает не более пяти карт в одном банке и до 20 карт во всех финансовых организациях на одного человека.

По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в 2024 году мошенники с помощью дропперов похитили у клиентов 27,5 млрд рублей, что на 75% превышает показатель предыдущего года. В июне Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за дропперство: соучастникам грозит до трех лет лишения свободы, организаторам — до шести лет и штрафы до миллиона рублей.