В дроне из Ирана пытались провезти наркотики в Азербайджан

10 октября на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана была пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков с использованием беспилотного летательного аппарата, запущенного с территории Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана.
Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, в ходе поисковых мероприятий на приграничном участке было обнаружено и изъято 12 килограммов 660 граммов марихуаны.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.