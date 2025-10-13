USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

В дроне из Ирана пытались провезти наркотики в Азербайджан

15:30 936

10 октября на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана была пресечена попытка контрабанды крупной партии наркотиков с использованием беспилотного летательного аппарата, запущенного с территории Исламской Республики Иран в направлении Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы, в ходе поисковых мероприятий на приграничном участке было обнаружено и изъято 12 килограммов 660 граммов марихуаны.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Наргиз Мухтарова перед судьей
Наргиз Мухтарова перед судьей
17:38 405
Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху
Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху видео; обновлено 17:13
17:13 3083
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 9572
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке»
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке» фото; видео; обновлено 16:37
16:37 8725
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров; все еще актуально
02:40 4988
Ильхам Алиев на саммите в Египте: встречи с лидерами стран мира
Ильхам Алиев на саммите в Египте: встречи с лидерами стран мира видео; обновлено 17:52
17:52 3762
Президент Сирии о войне с Россией
Президент Сирии о войне с Россией
13:39 3563
Россия всегда наготове
Россия всегда наготове
13:25 2874
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков» обновлено 14:37
14:37 4677
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу ВИДЕО
12:44 3618
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории; все еще актуально
02:23 6996

ЭТО ВАЖНО

Наргиз Мухтарова перед судьей
Наргиз Мухтарова перед судьей
17:38 405
Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху
Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху видео; обновлено 17:13
17:13 3083
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 9572
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке»
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке» фото; видео; обновлено 16:37
16:37 8725
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров; все еще актуально
02:40 4988
Ильхам Алиев на саммите в Египте: встречи с лидерами стран мира
Ильхам Алиев на саммите в Египте: встречи с лидерами стран мира видео; обновлено 17:52
17:52 3762
Президент Сирии о войне с Россией
Президент Сирии о войне с Россией
13:39 3563
Россия всегда наготове
Россия всегда наготове
13:25 2874
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков» обновлено 14:37
14:37 4677
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу ВИДЕО
12:44 3618
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории; все еще актуально
02:23 6996
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться