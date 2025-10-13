USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Делегация AzerGold находилась с рабочим визитом в Турции и Кыргызстане

15:37 475

Делегация ЗАО AzerGold совершила рабочие визиты в города Измир и Чанаккале Турецкой Республики, а также в столицу Кыргызской Республики город Бишкек.

Визиты были организованы с целью укрепления связей с братскими тюркскими государствами в горнодобывающей сфере, расширения взаимного инвестиционного потенциала, обмена техническим опытом в области геологоразведки, добычи, изучения, разработки и переработки полезных ископаемых.

В ходе визита в Турцию представители ЗАО AzerGold посетили горнодобывающие предприятия Tümad, Zenit и Bilfer. В рамках встреч были проведены продуктивные обсуждения, направленные на дальнейшее укрепление успешных связей между двумя странами в горнодобывающей отрасли, внедрение новых технологий, обмен опытом и знаниями, а также эффективное управление будущими совместными проектами.

Затем делегация по приглашению Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики посетила город Бишкек. В рамках визита состоялись встречи с заместителем министра Маратом Юсуфбековым и руководством ведущей горнодобывающей компании страны — ООО «Кыргызалтын». Стороны обменялись мнениями о передовом опыте ЗАО AzerGold в горнодобывающей промышленности, а также о перспективах взаимного сотрудничества и инвестиционных возможностях.

Во время обсуждений особое внимание было уделено вопросам технической и геологической оценки месторождений золота Ункурташ, Сарытюбе и Каратюбе, изучению потенциальных инвестиционных возможностей, а также организации совместных программ обучения и обмена опытом в сфере геологических исследований и подготовки кадров. Кыргызская сторона отметила свою особую заинтересованность в сотрудничестве с ЗАО AzerGold по этим направлениям.

В рамках визита делегация также посетила крупнейшее золотодобывающее предприятие страны — рудник «Кумтор», который долгие годы эксплуатировался иностранной компанией, а в настоящее время управляется кыргызским предприятием Kumtor Gold. Представители компании ознакомились с процессом добычи золота открытым и подземным способом и на месте изучили местный опыт ведения горных работ.

Следует отметить, что подобные визиты являются важной составляющей стратегии международного сотрудничества ЗАО AzerGold и способствуют развитию регионального взаимодействия и интеграции. Достигнутые договоренности и обмен мнениями во время визита создают прочную основу для эффективной реализации будущих совместных проектов между сторонами.

Наргиз Мухтарова перед судьей
Наргиз Мухтарова перед судьей
17:38 407
Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху
Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху видео; обновлено 17:13
17:13 3087
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 9572
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке»
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке» фото; видео; обновлено 16:37
16:37 8726
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров; все еще актуально
02:40 4988
Ильхам Алиев на саммите в Египте: встречи с лидерами стран мира
Ильхам Алиев на саммите в Египте: встречи с лидерами стран мира видео; обновлено 17:52
17:52 3763
Президент Сирии о войне с Россией
Президент Сирии о войне с Россией
13:39 3563
Россия всегда наготове
Россия всегда наготове
13:25 2874
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков» обновлено 14:37
14:37 4677
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу ВИДЕО
12:44 3619
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории; все еще актуально
02:23 6996

ЭТО ВАЖНО

Наргиз Мухтарова перед судьей
Наргиз Мухтарова перед судьей
17:38 407
Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху
Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху видео; обновлено 17:13
17:13 3087
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 9572
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке»
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке» фото; видео; обновлено 16:37
16:37 8726
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров; все еще актуально
02:40 4988
Ильхам Алиев на саммите в Египте: встречи с лидерами стран мира
Ильхам Алиев на саммите в Египте: встречи с лидерами стран мира видео; обновлено 17:52
17:52 3763
Президент Сирии о войне с Россией
Президент Сирии о войне с Россией
13:39 3563
Россия всегда наготове
Россия всегда наготове
13:25 2874
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков» обновлено 14:37
14:37 4677
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу ВИДЕО
12:44 3619
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории; все еще актуально
02:23 6996
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться