Трамп в Израиле пошутил о переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп во время выступления в Кнессете Израиля пошутил о способностях своего спецпосланника Стива Уиткоффа вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил «Коммерсант».

Трамп в израильском парламенте рассказал об одной из первых встреч американского посланника с Путиным. Так, президент Соединенных Штатов указал, что названивал Уиткоффу во время переговоров, когда те не заканчивались в течение нескольких часов.

Так, по словам Трампа, когда переговоры наконец закончились, он задал своему посланнику вопрос: «Что, черт возьми, вы обсуждали пять часов?» В ответ на это Уиткофф рассказал, что обсуждал с российским президентом «много интересных вещей».

«Это талант, когда вы можете это делать», – отметил американский лидер, назвав спецпосланника «успешным переговорщиком», «хорошим парнем» и «профессиональным бизнесменом».

В понедельник президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль с визитом, приуроченным к достижению соглашения между ХАМАС и Израилем. Он стал первым действующим главой американского государства с 2008 года, выступившим в Кнессете, — тогда с речью там выступал Джордж Буш-младший.

