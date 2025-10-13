USD 1.7000
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Украинская делегация в Вашингтоне

16:05

Делегация Украины во главе с премьер-министром Юлией Свириденко и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым отправилась в Вашингтон. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Неделя будет насыщенной, впереди много работы», - написал Ермак.

По его словам, «на повестке дня конкретные цели, озвученные президентом Зеленским», а именно укрепление ПВО, ударных возможностей, энергетической устойчивости Украины и усиление санкций против России.

«Конечная цель неизменна: устойчивый и справедливый мир для Украины через принуждение России к завершению войны», - подчеркнул Ермак.

