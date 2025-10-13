Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был готов отказаться от поездки в Египет и вернуться на родину в случае участия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в намеченном там саммите мира по Газе. Об этом сказал в прямом эфире главный редактор телеканала Ülke TV Хасан Озтюрк.

По его словам, во время полета в Шарм-эш-Шейх Эрдоган получил информацию о возможном прибытии Нетаньяху на саммит. В ответ турецкий лидер уведомил ряд партнеров, что прервет поездку и вернется в Турцию, если участие израильского премьера подтвердится. По утверждению Озтюрка, в тот момент самолет Эрдогана уже выпустил шасси и готовился к посадке, однако затем вновь набрал высоту.

Спустя некоторое время, после того как египетская сторона заверила, что премьер Израиля не будет присутствовать на встрече, борт турецкого лидера развернулся и совершил посадку в Шарм-эш-Шейхе. По словам журналиста, официальных заявлений по поводу произошедшего пока не поступало.

Тем временем агентство INA передает, что президенту США Дональду Трампу не удалось привлечь Нетаньяху к участию в саммите мира из-за позиции ряда стран, приглашенных на мероприятие. Как сообщил источник агентства, глава правительства Ирака уведомил Каир и Вашингтон о намерении покинуть саммит в случае присутствия израильского премьера. По его утверждению, аналогичные настроения разделяли и другие участники встречи, что в конечном итоге сделало невозможным участие Нетаньяху в переговорах.

При этом, уточняет издание, Египет «не направлял официальное приглашение израильскому премьеру на саммит мира», однако президент Трамп «намеревался привлечь израильского премьера к мероприятию в Шарм-эш-Шейхе и использовал дипломатические контакты, чтобы обеспечить его участие в саммите».