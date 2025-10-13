Золото продолжит расти

Золото на бирже COMEX в понедельник, 13 октября, торгуется возле отметки 4100 долларов за унцию, обновив исторический максимум. В ходе торгов цена золота достигала рекордных 4104 доллара за унцию.

Аналитики Bank of America на фоне роста цен на золото обновили прогноз на 2026 год. Теперь они считают, пишет Reuters, что в будущем году цены на золото могут подняться до 5000 долларов за унцию. Среднегодовая цена прогнозируется на уровне 4400 долларов за унцию.

Ранее пересмотрели свой прогноз и в Goldman Sachs. Теперь там ожидают, что цена золота к декабрю 2026-го вырастет до 4900 долларов за унцию, а среднегодовая цена будет 4525 долларов.

Рост цен на золото обусловлен повышенным спросом инвесторов на этот драгоценный металл на фоне политического кризиса во Франции, а также угроз президента США Дональда Трампа начать новый виток торговой войны с Китаем.