А ведь Трамп ее заслужил!..

Кто бы мог подумать… Оказывается, это вовсе не шутка и не литературное преувеличение — Дональд Трамп действительно страстно желает получить Нобелевскую премию мира. Иногда разговоры на эту тему кажутся просто несерьезными: ну, в самом деле, неужели взрослый человек, добившийся всего, чего только можно достичь, и дважды занимавший пост президента ведущей мировой сверхдержавы, может настолько серьезно относиться к такой, прямо скажем, сомнительной побрякушке, как Нобелевская премия мира? Оказалось, может. И более того, очень этого хочет. Зачем ему это нужно, остается загадкой. Нобелевская премия мира, в отличие от аналогичных премий в области физики или химии, не является вершиной профессионального признания. Если вы стали лауреатом в одной из точных наук, это действительно подтверждение вашей гениальности и вклада в развитие человечества. Это то, чем гордятся поколения, мечта любого ученого. Тут вопросов нет. А вот премия мира — совсем другое дело. Критерии ее присуждения туманны, а логика выбора лауреатов временами откровенно абсурдна. Норвежский комитет — организация предельно ангажированная с устойчивым уклоном влево: права человека, защита меньшинств и тому подобные важные, но, увы, зачастую политически инструментализируемые темы.

Апофеоз девальвации этой награды — вручение ее Бараку Обаме на заре его президентства, когда никто еще не мог сказать, будет ли вообще хоть какой-то результат от его политики в области мира. Спустя годы становится очевидно: премию у Обамы следовало бы отобрать, причем с процентами. Ибо мало какой другой президент США нанес мировой стабильности столь ощутимый урон. Мир, в котором Америка извиняется за свою силу и старается выглядеть как можно жалобнее, — это бесспорная заслуга Обамы. Мир, в котором на Вашингтон плюют все кому не лень, а тот отвечает разве что возмущенными пресс-релизами, — тоже обамовское творение. 44-й президент США превратил бессилие в государственную идеологию, и если Третья мировая война когда-нибудь и начнется, то немалая часть ответственности за ее подготовку ляжет именно на плечи Барака Хосейна Обамы. Впрочем, и внутри страны Обама «потрудился» на славу. Целых 50 гендеров, пропаганда трансгендерности, ЛГБТ-уроки в школах и детских садах — все это стало одной из причин, по которой Трамп в итоге и победил демократов. «Позитивная дискриминация», гендерные и расовые квоты, прочая левацкая экзотика — все это напрямую связано с наследием Обамы. Причем даже если бы эта внутренняя политика действительно усиливала демократию, то ее еще хоть как-то можно было понять. Но нет, именно при Обаме началась эпоха «отмен», травли за инакомыслие, стигматизации любых «неправильных» мнений. Именно тогда возник уродливый феномен BLM - движение, сознательно размывающее основы государственности. Можно сколько угодно спорить о методах американской полиции, но когда полицейский становится на колени перед толпой мародеров, это уже явный симптом развала системы.

У меня в этой связи есть конкретный пример. Один мой знакомый, бывший белорусский диссидент, был изгнан из американского университета за то, что в своей статье привел официальную статистику по занятости среди афроамериканского населения. Не оценку, не мнение — просто цифры из правительственного источника. И на этом его академическая карьера закончилась. Все мы понимаем, что Барак Обама получил Нобелевскую премию мира не за что-то конкретное, не в ожидании чего-то великого, а исключительно за факт своего существования. Первый президент США-афроамериканец — этого оказалось достаточно. Как будто цвет кожи является поводом для вручения международной награды! Так что Нобелевская премия мира — вещь сугубо субъективная. В лучшем случае она отражает модные тенденции и политическую конъюнктуру, в худшем — просто политическую ангажированность жюри. Почему человек, который, казалось бы, добился всего, так жаждет получить эту символическую медальку, понять не так-то просто. Тем не менее, если уж и предъявлять претензии к кому-либо из лауреатов, то уж точно не к Карине Мачадо, получившей премию в этом году. Трамписты с энтузиазмом стараются ее принизить — мол, кто это вообще такая, региональный политик, оппозиционер-одиночка. Но здесь все очевидно: если их кумир не получил премии, надо как минимум облить грязью того, кто ее получил. Попытка бесполезная, если знать, через что прошла Венесуэла. То, что сначала сделал с этой страной Уго Чавес, а затем продолжил Мадуро, — это не просто диктатура, это пример полного разрушения государства. Быть оппозиционным лидером в такой стране — это вам не нарядные речи на форумах произносить, это существование под постоянной угрозой. А по сути, жизнь с мишенью на спине.

Карина Мачадо — выдающаяся женщина, которая уже двадцать лет сражается с людоедским режимом, превратившим богатую нефтью страну в нищую и криминальную пустошь. И если даже администрация Трампа сейчас всерьез обсуждает возможность вооруженной интервенции в Венесуэлу, это уже говорит о масштабе катастрофы. Представьте себе, насколько все плохо, если даже изоляционист Трамп рассматривает силовое вмешательство. Так что, в отличие от многих прежних прецедентов, в этот раз премия действительно попала по адресу. Что же касается Дональда Трампа... Мир во всем мире — это не то, что можно уместить в восемь месяцев президентства. Чтобы оценить плоды его миротворческой деятельности, нужно время. Особенно учитывая, что пиара в этих инициативах зачастую больше, чем реального результата. Возьмем, к примеру, Индию и Пакистан. Кто сказал, что они рвались воевать? На самом деле, ни Нью-Дели, ни Исламабад не хотели затяжного конфликта - им нужно было просто обменяться ударами и сохранить лицо. Обменялись и разошлись. Все решилось без чьих-либо посредников. Таиланд и Камбоджа? Пограничная перестрелка, каковых в мире десятки. Постреляли — разошлись. Ни тем ни другим война сейчас не нужна — они заняты тем, что заманивают к себе западные корпорации, уходящие из Китая. Какая тут война?