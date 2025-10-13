USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

На что азербайджанцы тратят деньги?

16:39 1026

В Азербайджане в январе–сентябре текущего года объем продаж товаров в розничной торговой сети составил 46 млрд 422,8 млн манатов, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в Государственном комитете статистики, за отчетный период населению проданы продукты питания, напитки и табачные изделия на сумму 25 млрд 359,1 млн манатов (рост на 1,3%), а также непродовольственные товары на 21 млрд 63,7 млн манатов (рост на 6,8%).

Расходы покупателей в розничной торговле распределились следующим образом: на продовольственные товары пришлось 50,4%, на напитки и табачные изделия — 4,2%, на текстиль, одежду и обувь — 13,7%, на бензин и дизельное топливо — 6%, на электротовары и мебель — 5%, на фармацевтические препараты и медицинские изделия — 2,4%, на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию — 1,3%, а на прочие непродовольственные товары — 17%.

В среднем за отчетный период один житель Азербайджана ежемесячно тратил 503,8 маната, из которых 275,2 маната приходились на продукты питания, напитки и табачные изделия, а 228,6 маната — на непродовольственные товары.

