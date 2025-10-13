Макрон помог президенту Мадагаскара сбежать

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну при содействии Парижа по договоренности с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники.
«Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был эвакуирован из страны французским военным самолетом, поскольку его правительству угрожает свержение на фоне протестов и военного мятежа», – говорится в сообщении радиостанции.
Ранее агентство France-Presse сообщало, что авиакомпания Air France приостановила рейсы в Антананариву из-за протестов и нестабильной обстановки на Мадагаскаре.
Накануне администрация Радзуэлины сообщила о попытке насильственного и незаконного захвата власти в стране. В канцелярии призвали силы нации объединиться в защиту конституционного строя и вывести ситуацию из кризиса путем диалога.