Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Макрон помог президенту Мадагаскара сбежать

16:40 862

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну при содействии Парижа по договоренности с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники.

«Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был эвакуирован из страны французским военным самолетом, поскольку его правительству угрожает свержение на фоне протестов и военного мятежа», – говорится в сообщении радиостанции.

Ранее агентство France-Presse сообщало, что авиакомпания Air France приостановила рейсы в Антананариву из-за протестов и нестабильной обстановки на Мадагаскаре.

Накануне администрация Радзуэлины сообщила о попытке насильственного и незаконного захвата власти в стране. В канцелярии призвали силы нации объединиться в защиту конституционного строя и вывести ситуацию из кризиса путем диалога.

Наргиз Мухтарова перед судьей
Наргиз Мухтарова перед судьей
17:38 429
Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху
Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху видео; обновлено 17:13
17:13 3119
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 9576
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке»
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке» фото; видео; обновлено 16:37
16:37 8738
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров; все еще актуально
02:40 4989
Ильхам Алиев на саммите в Египте: встречи с лидерами стран мира
Ильхам Алиев на саммите в Египте: встречи с лидерами стран мира видео; обновлено 17:52
17:52 3783
Президент Сирии о войне с Россией
Президент Сирии о войне с Россией
13:39 3569
Россия всегда наготове
Россия всегда наготове
13:25 2877
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков» обновлено 14:37
14:37 4681
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу ВИДЕО
12:44 3624
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории; все еще актуально
02:23 6999

