Макрон помог президенту Мадагаскара сбежать

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну при содействии Парижа по договоренности с французским коллегой Эммануэлем Макроном . Об этом сообщает радиостанция RFI со ссылкой на источники.

«Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был эвакуирован из страны французским военным самолетом, поскольку его правительству угрожает свержение на фоне протестов и военного мятежа», – говорится в сообщении радиостанции.

Ранее агентство France-Presse сообщало, что авиакомпания Air France приостановила рейсы в Антананариву из-за протестов и нестабильной обстановки на Мадагаскаре.

Накануне администрация Радзуэлины сообщила о попытке насильственного и незаконного захвата власти в стране. В канцелярии призвали силы нации объединиться в защиту конституционного строя и вывести ситуацию из кризиса путем диалога.