Освободят ли «палестинского Манделу»?

На переговорах по вопросу обмена заложниками, проходивших в египетском Шарм-эш-Шейхе, особое внимание было уделено судьбе нескольких палестинских заключенных, освобождения которых ХАМАС добивается с особой настойчивостью. Но несмотря на все усилия, израильская сторона отказывается идти на уступки. А потому до настоящего момента остается неясным, будут ли включены их имена в список из двух тысяч палестинцев, подлежащих возможному освобождению. Главная сложность заключается в том, что «фавориты» списка ХАМАС отбывают пожизненные сроки по обвинениям в террористической деятельности. В частности, Абдулла Баргути, известный как «инженер ХАМАС», осужден на 67 пожизненных сроков и с точки зрения израильских властей считается одним из самых опасных заключенных. Его называют «вторым Яхьей Синваром».

В свою очередь, Ибрагим Хамед, командир ХАМАС на Западном берегу Иордана, приговорен к 54 пожизненным срокам, командир сектора Газа Хасан Саламе — к 48, а Аббас аль-Саид — к 35 пожизненным заключениям. Однако среди пяти заключенных, освобождения которых руководство ХАМАС требует с особой настойчивостью, ключевой фигурой остается не кто-либо из вышеупомянутых узников, а Маруан Баргути, которого многие называют «палестинским Манделой». Он отбывает заключение уже 23 года. Любопытно, что 66-летний Маруан Баргути представляет не ХАМАС, а движение ФАТХ, считающееся более умеренным и светским. Тем не менее политическое влияние Баргути среди палестинцев во многом превосходит авторитет других лидеров. Окончательное решение пока не принято, переговоры продолжаются. Правда, 11 октября появились сообщения, что израильские власти не намерены его включать в список подлежащих освобождению. Однако другие источники утверждают, что окончательно вопрос еще не закрыт. Маруан Баргути родился в иорданском городе Кобаре и вырос в Рамалле. Он являлся активным участником обеих интифад, одним из основателей организации «Танзим», признанной в Израиле террористической, и был осужден за участие в теракте, жертвами которого стали пятеро израильтян.

В юности Баргути примкнул к коммунистическим кругам. В 1980-х годах он провел шесть лет в заключении за политическую деятельность, в ходе которого выучил иврит. После участия в Первой палестинской интифаде в 1987 году был вновь арестован и впоследствии депортирован в Иорданию. Вернуться на Западный берег ему разрешили лишь через семь лет, после подписания соглашений в Осло. Тогда же Баргути сблизился с Ясиром Арафатом и возглавил Центральный комитет ФАТХ на Западном берегу. Однако разногласия с Арафатом, усугубленные взаимными обвинениями в коррупции, привели к его отстранению от руководства. С началом Второй интифады в 2000 году Баргути и его движение «Танзим» заняли в палестинском сопротивлении радикальную позицию. Он организовывал вооруженные вылазки к израильским блокпостам, провоцировал столкновения и выступал с жесткими антиизраильскими речами. В своих заявлениях Баргути подчеркивал, что «мир невозможен, пока палестинцы не продолжат ожесточенную борьбу за освобождение оккупированных территорий и возвращение беженцев». В 2001 году Израиль предпринял неудачную попытку покушения на Баргути, а спустя год он был арестован в ходе спецоперации и предстал перед судом. Баргути были предъявлены обвинения в причастности к гибели 26 человек, однако суд признал его виновным лишь по пяти эпизодам.