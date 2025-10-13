Трамп все-таки встретится с Си

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп намерен провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее. Об этом сообщил американский министр финансов Скотт Бессент.

«Президент Трамп заявил, что пошлины [США в отношении КНР] вступят в силу не раньше 1 ноября. Он встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее. Я полагаю, что эта встреча все же состоится», - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Напомним, 10 октября президент США поставил под сомнение целесообразность проведения встречи с лидером Китая на полях саммита АТЭС в Южной Корее. В тот же день он сделал заявление о повышении на 100% пошлин в отношении продукции из КНР с 1 ноября, а также введении мер экспортного контроля на программное обеспечение.

Стоит отметить, что суммарные тарифы США на товары из Китая могут составить 130%.

9 октября Минкоммерции КНР сообщило об ужесточении мер контроля в отношении экспорта редкоземельных металлов и связанных с ними технологий.

В последнюю неделю октября в Кёнджу (Республика Корея) пройдет ряд мероприятий по линии АТЭС, в том числе встреча министров иностранных дел стран и экономик объединения 29-30 октября, а также саммит - 31 октября - 1 ноября. По информации Рёнхап, на данный момент идет согласование дат визита. Обсуждается, что Трамп будет в Южной Корее 29 и 30 октября. Глава южнокорейского МИД Чо Хён предположил, что Кёнджу станет местом проведения встречи на высшем уровне между Республикой Корея и США. Он также назвал высокой вероятность, что там же встретятся Трамп и Си Цзиньпин.

