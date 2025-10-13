USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Подписаться на уведомления
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новость дня
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Наргиз Мухтарова перед судьей

Инара Рафикгызы
17:38 436

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Наргиз Мухтаровой, обвиняемой по «делу НПО».

Как сообщает haqqin.az, на заседании, прошедшем под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой, были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Адвокатом Н.Мухтаровой было заявлено ходатайство об отводе состава суда. Он обосновал отвод тем, что этим же судейским составом ранее рассматривалось уголовное дело мужа его подзащитной, Фарида Мехрализаде (осужден к 9 годам лишения свободы Бакинским судом по тяжким преступлениям 20 июня 2025 года – ред.). Суд оставил ходатайство без рассмотрения. Адвокат Н.Мухтаровой также ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитной. Суд отклонил это ходатайство.

Прокурор предложил направить уголовное дело в суд, не изменяя избранную обвиняемой меру пресечения.

Судебное заседание назначено на 27 октября.

Отметим, что Наргиз Мухтаровой предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, полученного преступным путем), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. В отношении Мухтаровой избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Наргиз Мухтарова перед судьей
Наргиз Мухтарова перед судьей
17:38 437
Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху
Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху видео; обновлено 17:13
17:13 3133
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 9578
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке»
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке» фото; видео; обновлено 16:37
16:37 8742
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров; все еще актуально
02:40 4991
Ильхам Алиев на саммите в Египте: встречи с лидерами стран мира
Ильхам Алиев на саммите в Египте: встречи с лидерами стран мира видео; обновлено 17:52
17:52 3787
Президент Сирии о войне с Россией
Президент Сирии о войне с Россией
13:39 3570
Россия всегда наготове
Россия всегда наготове
13:25 2877
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков» обновлено 14:37
14:37 4681
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу ВИДЕО
12:44 3624
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории; все еще актуально
02:23 6999

ЭТО ВАЖНО

Наргиз Мухтарова перед судьей
Наргиз Мухтарова перед судьей
17:38 437
Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху
Эрдоган едва не развернул самолет из-за Нетаньяху видео; обновлено 17:13
17:13 3133
Все израильские заложники дома
Все израильские заложники дома фото; видео; обновлено 14:55
14:55 9578
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке»
«Конец эры террора»: Трамп рассказал о «новом Ближнем Востоке» фото; видео; обновлено 16:37
16:37 8742
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро
Дело за малым: остановить Путина и свалить Мадуро война миров; все еще актуально
02:40 4991
Ильхам Алиев на саммите в Египте: встречи с лидерами стран мира
Ильхам Алиев на саммите в Египте: встречи с лидерами стран мира видео; обновлено 17:52
17:52 3787
Президент Сирии о войне с Россией
Президент Сирии о войне с Россией
13:39 3570
Россия всегда наготове
Россия всегда наготове
13:25 2877
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков»
Россия и Европа о передаче Украине «Томагавков» обновлено 14:37
14:37 4681
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу
Украинцы выжигают крымскую нефтебазу ВИДЕО
12:44 3624
Вернут прах еврейского Штирлица
Вернут прах еврейского Штирлица рок истории; все еще актуально
02:23 6999
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться