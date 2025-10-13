Наргиз Мухтарова перед судьей

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по уголовному делу Наргиз Мухтаровой, обвиняемой по «делу НПО».

Как сообщает haqqin.az, на заседании, прошедшем под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой, были уточнены анкетные данные обвиняемой.

Адвокатом Н.Мухтаровой было заявлено ходатайство об отводе состава суда. Он обосновал отвод тем, что этим же судейским составом ранее рассматривалось уголовное дело мужа его подзащитной, Фарида Мехрализаде (осужден к 9 годам лишения свободы Бакинским судом по тяжким преступлениям 20 июня 2025 года – ред.). Суд оставил ходатайство без рассмотрения. Адвокат Н.Мухтаровой также ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитной. Суд отклонил это ходатайство.

Прокурор предложил направить уголовное дело в суд, не изменяя избранную обвиняемой меру пресечения.

Судебное заседание назначено на 27 октября.

Отметим, что Наргиз Мухтаровой предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества в крупном размере, полученного преступным путем), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. В отношении Мухтаровой избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.