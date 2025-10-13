Силуанов пообещал скорое снятие топливных ограничений

Ограничения на российском топливном рынке будут сняты в ближайшее время — нефтяные компании работают с напряжением. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщил «Интерфакс».

«Уверен, что ограничения в снабжении внутреннего топливного рынка будут преодолены в ближайшее время. Если мы будем еще увеличивать нагрузку на этот сектор, цены на нефтепродукты на нашем внутреннем рынке также будут реагировать», – заявил Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Министр указал, что повышение фискальной нагрузки на нефтяной сектор может привести к росту цен на бензин и другие нефтепродукты на внутреннем рынке. Он также отметил, что, по его мнению, сейчас не следует вносить изменения в налоговое законодательство, касающиеся дополнительных изъятий в нефтеперерабатывающей отрасли.

В последние месяцы из-за внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов оптовые цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в России достигали рекордных значений. В ряде регионов автозаправочные станции ввели ограничения на объемы отпуска топлива в одни руки. 30 сентября правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года, а 12 октября президент установил семимесячный мораторий на обнуление топливного демпфера.