Новые подробности встречи Алиева и Путина
Новые подробности встречи Алиева и Путина

Зеленский назвал «последний ход Путина» в войне

Лидеры парламентов и правительств должны закрепить необходимость поставки в Украину более мощных систем противовоздушной обороны и ракет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к 71-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО, пишет РБК-Украина.

Зеленский напомнил, что дважды за последние дни обсуждал с президентом США Дональдом Трампом детали сотрудничества. Речь шла, в частности, о ПВО, системах Patriot, ракетах Tomahawk, а также необходимом энергетическом оборудовании и отказе партнеров от покупки российской нефти.

По словам президента Украины, даже политические аргументы отдельных стран не могут оправдывать финансирование, которое усиливает позиции президента РФ Владимира Путина.

Зеленский также поблагодарил страны, присоединившиеся к программе PURL («Перечень приоритетных потребностей Украины, Prioritized Ukraine Requirements List – ред.): Нидерланды, Данию, Норвегию, Швецию, Германию, Канаду, страны Балтии, Бельгию, Люксембург, Исландию и Словению.

Зеленский призвал обеспечить быстрое поступление обещанных взносов, поскольку «они спасают жизни». Он также призвал других членов Альянса присоединиться к PURL, отметив, что это поможет Украине. «Воздушный террор — это последний ход Путина. Мы должны его остановить», - сказал президент Украины.

