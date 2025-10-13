Эстония задержала латвийских депутатов

Эстония задержала литовского политика Антанаса Кандротаса и латвийского депутата Игоря Юдина, которые хотели приехать на встречу с пророссийски настроенным экс-кандидатом в мэры Риги Алексеем Росликовым.
Всех допрашивают на русском языке и готовятся выдворить с территории Эстонии, заявил Росликов.
В июне сообщалось, что Росликов был удален с заседания парламента Латвии, перед этим он показал публике неприличный жест. Вслед за этим Служба государственной безопасности Латвии инициировала уголовный процесс против Росликова по подозрению в оказании помощи России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти.