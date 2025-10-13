Глава турецкой разведки – новый архитектор?

Турецкий политик Ибрагим Калын, глава Национальной разведывательной организации (MIT) и один из самых приближенных к президенту Эрдогану людей, неожиданно оказался в эпицентре ближневосточной дипломатии — и, возможно, одной из самых деликатных ее миссий: возвращения израильских заложников из Газы. Даже израильские СМИ называют Калына «фигурой одновременно влиятельной и загадочной». Его имя не раз звучало в кулуарах международных встреч, но сегодня Калын стал ключевым звеном в контактах между Израилем, Турцией и даже ХАМАС.

Когда Реджеп Тайип Эрдоган чуть больше года назад публично назвал Калына своим преемником, это заявление не осталось незамеченным ни в Анкаре, ни в Иерусалиме, ни в Вашингтоне, ни в Москве, Глава MIT — не генерал и не выходец из силовых структур, а классический интеллектуал, ученый, бывший пресс-секретарь президента, известный мягкой манерой общения, музыкальными увлечениями и любовью к фотосъемке природы. Но за внешней скромностью скрывается личность, обладающая исключительным влиянием и близким доступом к первому лицу Турции. Ему 54 года, он женат, отец троих детей. В израильском разведывательном досье Калын представлен как «интеллектуал с необычной духовной направленностью, склонный к суфизму, открытый, терпимый и уважающий людей других религий». Его увлечения — игра на багламе и фотография. Он поет фольклорные турецкие песни и снимает дикую природу, избегая присутствия в кадре людей. Представить себе главу «Моссада» с таким YouTube-каналом крайне сложно. С момента назначения на пост главы политической разведки Ибрагим Калын активно участвует в международных консультациях, в том числе в переговорах, инициированных Дональдом Трампом. Именно президент США впервые включил Турцию в лице Калына в переговорный процесс по прекращению войны в Газе и освобождению израильских заложников. На саммите в Шарм-эш-Шейхе Калын сидел за одним столом с представителями США, Египта и Катара. Сидел на равных, что ранее казалось невозможным.

Во время переговоров Эрдоган четырежды звонил Калыну, чтобы узнать о ходе переговоров. В последнем разговоре президент надавил на него: «Не покидай Шарм, не достигнув соглашения». На что Калын ответил: «Мы остаемся, пока не увидим «белый дым». Особого внимания заслуживает тесная и, по сути, неформальная связь Калына с израильскими официальными лицами. Он лично знаком с директором «Моссада» Деди Барнеа, бывшим главой ШАБАК Роненом Баром и советником по национальной безопасности Цахи Ханегби. Калын регулярно контактировал с бывшим послом Израиля в Анкаре Ирит Лилиан, приглашая ее к диалогу в широком формате. А на прошлой неделе, во время очередного раунда переговоров в Шарм-аш-Шейхе, к Калыну подошел Ницан Алон, генерал-майор в отставке, руководящий в ЦАХАЛе Управлением по делам заложников, и без тени колебаний обнял главу турецкой разведки — жест, о котором говорили все в кулуарах. Это было не просто объятие, а признак реально существующего доверия между двумя сторонами. В отличие от своего президента, Калын предпочитает публично не атаковать Израиль. Он разделяет обеспокоенность Эрдогана по поводу гуманитарной ситуации в Газе, но в то же время демонстрирует личную озабоченность судьбой похищенных израильтян. Израильские источники подчеркивают, что он признает Израиль как государство и активно поддерживает контакты с его спецслужбами. Более того, по имеющейся информации, Калын не просто участвовал в переговорах, но и напрямую контактировал с представителями ХАМАС, удерживавшими заложников. Столь эффективная дипломатическая активность делает Калына очень ценным и даже уникальным посредником. Израиль официально об этом не заявляет, но в Иерусалиме признают: Турция оказала серьезное давление на ХАМАС, и переоценить роль Калына в этом процессе невозможно.