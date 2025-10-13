USD 1.7000
EUR 1.9755
RUB 2.0799
Новые подробности встречи Алиева и Путина
Трамп рассказал, когда снимет санкции с Ирана

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Шарм эш-Шейхе заявил, что намерен снять санкции с Ирана, когда Тегеран «будет к этому готов». По его словам, Иран «не сможет выжить в условиях санкций США», которые он охарактеризовал как «очень жесткие».

Американский лидер также подчеркнул роль Египта в урегулировании конфликта в секторе Газа, отметив, что Каир сыграл «крайне важную роль» в процессе прекращения боевых действий.

Трамп добавил, что в настоящее время продолжаются поиски останков погибших заложников, которые остаются под завалами в Газе.

Самолет с президентом США Дональдом Трампом приземлился в Шарм-эш-Шейхе, где пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа.

В воздухе самолет главы Белого дома сопровождали истребители ВВС Египта.

