Трамп рассказал, когда снимет санкции с Ирана

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Шарм эш-Шейхе заявил, что намерен снять санкции с Ирана, когда Тегеран «будет к этому готов». По его словам, Иран «не сможет выжить в условиях санкций США», которые он охарактеризовал как «очень жесткие».

Американский лидер также подчеркнул роль Египта в урегулировании конфликта в секторе Газа, отметив, что Каир сыграл «крайне важную роль» в процессе прекращения боевых действий.

Трамп добавил, что в настоящее время продолжаются поиски останков погибших заложников, которые остаются под завалами в Газе.