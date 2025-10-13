Трамп рассказал, когда снимет санкции с Ирана

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Шарм эш-Шейхе заявил, что намерен снять санкции с Ирана, когда Тегеран «будет к этому готов». По его словам, Иран «не сможет выжить в условиях санкций США», которые он охарактеризовал как «очень жесткие».
Американский лидер также подчеркнул роль Египта в урегулировании конфликта в секторе Газа, отметив, что Каир сыграл «крайне важную роль» в процессе прекращения боевых действий.
Трамп добавил, что в настоящее время продолжаются поиски останков погибших заложников, которые остаются под завалами в Газе.
Самолет с президентом США Дональдом Трампом приземлился в Шарм-эш-Шейхе, где пройдет саммит по прекращению войны в секторе Газа.
В воздухе самолет главы Белого дома сопровождали истребители ВВС Египта.
October 13, 2025